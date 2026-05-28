Com Messi e atacante do Palmeiras, Argentina divulga lista da Copa do Mundo

A Argentina anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para a Copa do Mundo. Entre os 26 jogadores escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni, a atual campeã mundial conta com Lionel Messi, que pode disputar seu último Mundial, além do atacante Flaco López, do Palmeiras.

Principal referência da equipe, Messi, aos 38 anos, está confirmado em sua sexta participação em Copas do Mundo. O jogador atua no Inter Miami ao lado do volante Rodrigo De Paul, outro destaque do elenco. Também estão na lista o goleiro Dibu Martínez, do Aston Villa, o meio-campista Enzo Fernández, do Chelsea, e os atacantes Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão.

A seleção argentina integra o Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia será contra os argelinos no dia 16 de junho, às 22h, em Kansas City. Na sequência, enfrenta a Áustria no dia 22 e encerra a fase de grupos diante da Jordânia no dia 29.

O atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, não foi incluído na convocação. Ele foi envolvido recentemente em um caso de racismo na Champions League com Vini Jr. e recebeu uma suspensão que também se aplica a partidas da Copa do Mundo.

Convocados da Argentina para a Copa do Mundo:

Goleiros: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille) e Juan Musso (Atlético de Madrid);

Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid);

Meias: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) e Enzo Fernández (Chelsea);

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nico González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Flaco López (Palmeiras) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).