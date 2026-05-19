Esporte

Portugal divulga sua lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

Com a estrela Cristiano Ronaldo, o país europeu terá 27 atletas na seleção

Cristiano Ronaldo: estrela do futebol disputará sua sexta Copa do Mundo em 2026 (Tim Clayton/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: estrela do futebol disputará sua sexta Copa do Mundo em 2026 (Tim Clayton/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09h58.

Última atualização em 19 de maio de 2026 às 10h11.

A Seleção Portuguesa de futebol anunciou nesta terça-feira, 19, sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

A lista do técnico espanhol Roberto Martínez conta com 4 goleiros e 23 jogadores de campo, com destaques para Vitinha, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Goleiros

  • Diogo Costa (Porto);
  • José Sá (Wolverhampton);
  • Rui Silva (Sporting);
  • Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defensores

  • Diogo Dalot (Manchester United);
  • Matheus Nunes (Manchester City);
  • Nelson Semedo (Fenerbahçe);
  • João Cancelo (Al-Hilal);
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain);
  • Gonçalo Inácio (Sporting);
  • Renato Viega (Villarreal);
  • Rúben Dias (Manchester City);
  • Tomás Araújo (Benfica).

Meias

  • Rúben Neves (Al-Hilal);
  • Samuel Costa (Mallorca);
  • João Neves (Paris Saint-Germain);
  • Vitinha (Paris Saint-Germain);
  • Bruno Fernandes (Manchester United);
  • Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes

  • João Félix (Al-Nassr);
  • Trincão (Sporting);
  • Francisco Conceição (Juventus);
  • Pedro Neto (Pedro Neto);
  • Rafael Leão (Milan);
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad);
  • Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain);
  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

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