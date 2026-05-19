Portugal divulga sua lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

A Seleção Portuguesa de futebol anunciou nesta terça-feira, 19, sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

A lista do técnico espanhol Roberto Martínez conta com 4 goleiros e 23 jogadores de campo, com destaques para Vitinha, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Goleiros

Diogo Costa (Porto);

José Sá (Wolverhampton);

Rui Silva (Sporting);

Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defensores

Diogo Dalot (Manchester United);

Matheus Nunes (Manchester City);

Nelson Semedo (Fenerbahçe);

João Cancelo (Al-Hilal);

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain);

Gonçalo Inácio (Sporting);

Renato Viega (Villarreal);

Rúben Dias (Manchester City);

Tomás Araújo (Benfica).

Meias

Rúben Neves (Al-Hilal);

Samuel Costa (Mallorca);

João Neves (Paris Saint-Germain);

Vitinha (Paris Saint-Germain);

Bruno Fernandes (Manchester United);

Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes

João Félix (Al-Nassr);

Trincão (Sporting);

Francisco Conceição (Juventus);

Pedro Neto (Pedro Neto);

Rafael Leão (Milan);

Gonçalo Guedes (Real Sociedad);

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain);

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

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