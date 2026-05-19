Portugal divulga sua lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

Cristiano Ronaldo: estrela do futebol disputará sua sexta Copa do Mundo em 2026 (Tim Clayton/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de maio de 2026 às 09h58.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 10h11.
A Seleção Portuguesa de futebol anunciou nesta terça-feira, 19, sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.
A lista do técnico espanhol Roberto Martínez conta com 4 goleiros e 23 jogadores de campo, com destaques para Vitinha, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.
Os convocados para o Mundial 2026 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XonTsyxiBp
— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026