Suspenso, Cristiano Ronaldo celebra vaga de Portugal na Copa de 2026

Portugal garantiu, neste domingo, 16, a classificação para a Copa do Mundo de 2026 após golear a Armênia por 9 a 1 no Estádio do Dragão, no Porto, pela última rodada das Eliminatórias Europeias.

Mesmo fora da partida por suspensão, Cristiano Ronaldo celebrou o resultado e a vaga antecipada.

“Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal”, publicou o atacante em seu perfil no Instagram. O jogador ficou de fora do confronto após receber cartão vermelho na partida anterior, contra a Irlanda.

A seleção portuguesa encerrou as Eliminatórias na liderança do Grupo F, com 13 pontos.

Portugal – 13 pontos

Irlanda – 10 pontos (repescagem)

Hungria – 8 pontos (eliminada)

Armênia – 3 pontos (eliminada)

Os gols portugueses foram marcados por Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, João Neves (3) e Bruno Fernandes (3). Eduard Spertsyan descontou para a Armênia.

Novo contexto: Portugal mantém sequência histórica antes do Mundial

Além da classificação, Portugal alcançou outras marcas importantes:

Portugal está presente em todos os Mundiais desde 2002, consolidando a melhor sequência da sua história — dado confirmado pela FIFA;

Com a goleada sobre a Armênia, Portugal encerrou as Eliminatórias como um dos ataques mais produtivos da UEFA no ciclo 2023–2025. Os dados completos serão publicados pela UEFA na atualização estatística pós-eliminatórias;

O camisa 7 segue como o maior artilheiro da história do futebol de seleções, com 131 gols — marca oficialmente reconhecida pela FIFA.

Ele também deve chegar à Copa de 2026 como o primeiro jogador da história a disputar seis Mundiais;

João Neves, de 20 anos, marcou seu primeiro hat-trick pela seleção;

Francisco Conceição e Renato Veiga ampliaram a lista de estreantes decisivos;

Bruno Fernandes consolidou a liderança técnica da equipe;

Com a classificação assegurada, Portugal volta a se concentrar nos amistosos previstos no calendário FIFA de março e junho de 2026.

O sorteio da fase de grupos do Mundial será realizado pela FIFA no segundo semestre de 2025 (data oficial ainda não divulgada).