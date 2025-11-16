Suspenso, Cristiano Ronaldo celebra vaga de Portugal na Copa de 2026

Cristiano Ronaldo comemora classificação de Portugal mesmo suspenso ( Image Photo Agency/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16h42.
Última atualização em 16 de novembro de 2025 às 17h02.
Portugal garantiu, neste domingo, 16, a classificação para a Copa do Mundo de 2026 após golear a Armênia por 9 a 1 no Estádio do Dragão, no Porto, pela última rodada das Eliminatórias Europeias.
Mesmo fora da partida por suspensão, Cristiano Ronaldo celebrou o resultado e a vaga antecipada.
“Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal”, publicou o atacante em seu perfil no Instagram. O jogador ficou de fora do confronto após receber cartão vermelho na partida anterior, contra a Irlanda.
A seleção portuguesa encerrou as Eliminatórias na liderança do Grupo F, com 13 pontos.
Portugal – 13 pontos
Irlanda – 10 pontos (repescagem)
Hungria – 8 pontos (eliminada)
Armênia – 3 pontos (eliminada)
Os gols portugueses foram marcados por Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, João Neves (3) e Bruno Fernandes (3). Eduard Spertsyan descontou para a Armênia.
Além da classificação, Portugal alcançou outras marcas importantes:
Com a classificação assegurada, Portugal volta a se concentrar nos amistosos previstos no calendário FIFA de março e junho de 2026.
O sorteio da fase de grupos do Mundial será realizado pela FIFA no segundo semestre de 2025 (data oficial ainda não divulgada).