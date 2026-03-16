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Convocados da seleção brasileira: veja datas dos próximos amistosos

Brasil enfrenta França e Croácia ainda em março; jogos nos EUA serão os últimos testes dos convocados da seleção brasileira antes da Copa

Seleção BrasileIra: Carlos Ancelotti anunciou hoje os nomes para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 (CBF/Flickr)

Seleção BrasileIra: Carlos Ancelotti anunciou hoje os nomes para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 (CBF/Flickr)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de março de 2026 às 16h23.

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A seleção brasileira disputará dois amistosos no fim de março como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Os jogos ocorrerão nos Estados Unidos e marcam os primeiros compromissos após a divulgação dos convocados da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 16.

As partidas são tratadas pela comissão técnica como testes importantes para avaliar o desempenho do grupo antes da definição do elenco que disputará o Mundial.

O primeiro duelo será contra a França, no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. O confronto reúne duas potências do futebol mundial e reedita um histórico recente em que os franceses são carrascos do Brasil em Copas do Mundo - derrotas na final de 1998 e nas quartas de final de 2006.

O segundo amistoso ocorrerá no dia 31 de março, às 21h (de Brasília), contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. A seleção europeia foi a última responsável por eliminar o Brasil em uma Copa do Mundo, no torneio de 2022.

Além do peso esportivo, os dois jogos também marcarão a estreia dos uniformes da seleção brasileira, apresentados pela Nike na semana anterior.

Calendário dos amistosos antes da Copa

Depois dos confrontos contra França e Croácia, a seleção brasileira ainda terá mais dois jogos de preparação antes do início do Mundial.

Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)
Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)
Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro
Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos

A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.

Confira a lista dos jogadores convocados

Goleiro

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma).

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Junior (Real Madrid).
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