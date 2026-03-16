Convocados da seleção brasileira: veja datas dos próximos amistosos

Seleção BrasileIra: Carlos Ancelotti anunciou hoje os nomes para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 (CBF/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de março de 2026 às 16h23.
A seleção brasileira disputará dois amistosos no fim de março como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Os jogos ocorrerão nos Estados Unidos e marcam os primeiros compromissos após a divulgação dos convocados da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 16.
As partidas são tratadas pela comissão técnica como testes importantes para avaliar o desempenho do grupo antes da definição do elenco que disputará o Mundial.
O primeiro duelo será contra a França, no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. O confronto reúne duas potências do futebol mundial e reedita um histórico recente em que os franceses são carrascos do Brasil em Copas do Mundo - derrotas na final de 1998 e nas quartas de final de 2006.
O segundo amistoso ocorrerá no dia 31 de março, às 21h (de Brasília), contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. A seleção europeia foi a última responsável por eliminar o Brasil em uma Copa do Mundo, no torneio de 2022.
Além do peso esportivo, os dois jogos também marcarão a estreia dos uniformes da seleção brasileira, apresentados pela Nike na semana anterior.
Depois dos confrontos contra França e Croácia, a seleção brasileira ainda terá mais dois jogos de preparação antes do início do Mundial.
Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)
Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)
Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro
Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos
A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.