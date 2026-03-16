Convocados da seleção brasileira: veja datas dos próximos amistosos

A seleção brasileira disputará dois amistosos no fim de março como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Os jogos ocorrerão nos Estados Unidos e marcam os primeiros compromissos após a divulgação dos convocados da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 16.

As partidas são tratadas pela comissão técnica como testes importantes para avaliar o desempenho do grupo antes da definição do elenco que disputará o Mundial.

O primeiro duelo será contra a França, no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. O confronto reúne duas potências do futebol mundial e reedita um histórico recente em que os franceses são carrascos do Brasil em Copas do Mundo - derrotas na final de 1998 e nas quartas de final de 2006.

O segundo amistoso ocorrerá no dia 31 de março, às 21h (de Brasília), contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando. A seleção europeia foi a última responsável por eliminar o Brasil em uma Copa do Mundo, no torneio de 2022.

Além do peso esportivo, os dois jogos também marcarão a estreia dos uniformes da seleção brasileira, apresentados pela Nike na semana anterior.

Calendário dos amistosos antes da Copa

Depois dos confrontos contra França e Croácia, a seleção brasileira ainda terá mais dois jogos de preparação antes do início do Mundial.

Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)

Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)

Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro

Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos

A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.

Confira a lista dos jogadores convocados

Goleiro

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma).

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes