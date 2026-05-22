Inglaterra divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja lista completa

Jude Bellingham: jogador foi convocado para jogar na seleção da Inglaterra (Michael Regan - The FA/The FA/Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 07h00.
Última atualização em 22 de maio de 2026 às 07h01.
A Inglaterra anunciou nesta sexta-feira, 22, os 26 convocados para a Copa do Mundo 2026. A seleção será comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel e está no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.
A estreia inglesa será contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de maio.
A lista deixou fora nomes como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Alexander-Arnold. Maguire havia antecipado que não estaria entre os convocados.
A Inglaterra tenta conquistar o bicampeonato mundial 60 anos depois de seu único título, em 1966.
A seleção foi vice-campeã das duas últimas edições da Eurocopa. Em Copas do Mundo, chegou à semifinal em 2018 e às quartas de final em 2022.