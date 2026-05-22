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Inglaterra divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja lista completa

Thomas Tuchel chamou 26 jogadores para o Mundial de 2026; estreia será contra a Croácia, em Dallas

Jude Bellingham: jogador foi convocado para jogar na seleção da Inglaterra (Michael Regan - The FA/The FA/Getty Images)

Jude Bellingham: jogador foi convocado para jogar na seleção da Inglaterra (Michael Regan - The FA/The FA/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07h00.

Última atualização em 22 de maio de 2026 às 07h01.

A Inglaterra anunciou nesta sexta-feira, 22, os 26 convocados para a Copa do Mundo 2026. A seleção será comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel e está no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.

A estreia inglesa será contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de maio.

A lista deixou fora nomes como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Alexander-Arnold. Maguire havia antecipado que não estaria entre os convocados.

A lista de convocados da Inglaterra

  • Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford.
  • Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O'Reilly, Djed Spence e Tino Livramento.
  • Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Eberechi Eze.
  • Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon e Noni Madueke.

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Busca pelo segundo título mundial

A Inglaterra tenta conquistar o bicampeonato mundial 60 anos depois de seu único título, em 1966.

A seleção foi vice-campeã das duas últimas edições da Eurocopa. Em Copas do Mundo, chegou à semifinal em 2018 e às quartas de final em 2022.

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