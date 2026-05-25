Com 4 atletas do Brasileirão, Colômbia anuncia os convocados para Copa do Mundo 2026; veja a lista

Repórter
Publicado em 25 de maio de 2026 às 16h15.
A seleção da Colômbia confirmou nesta segunda-feira a relação com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Néstor Lorenzo apresentou os nomes em entrevista coletiva, com presença de atletas que atuam no futebol brasileiro.
Entre os jogadores do Brasileirão incluídos na lista estão os meias Jhon Árias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR), além do atacante Andrés Gómez (Vasco da Gama). O meio-campista James Rodríguez, atualmente no Minnesota United, também foi confirmado no elenco após ter enfrentado um quadro de desidratação durante amistoso contra a França, na última Data Fifa.
Por outro lado, Carbonero e Rafael Borré, ambos do Internacional, não ficaram entre os convocados para o torneio. Na relação final, apenas o goleiro David Ospina atua no futebol colombiano, defendendo o Atlético Nacional, equipe que ocupa a liderança do campeonato local.
A Colômbia integra o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia da equipe será diante dos uzbeques, em 17 de junho, às 23h, no horário de Brasília.