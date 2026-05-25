Com 4 atletas do Brasileirão, Colômbia anuncia os convocados para Copa do Mundo 2026; veja a lista

A seleção da Colômbia confirmou nesta segunda-feira a relação com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Néstor Lorenzo apresentou os nomes em entrevista coletiva, com presença de atletas que atuam no futebol brasileiro.

Entre os jogadores do Brasileirão incluídos na lista estão os meias Jhon Árias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR), além do atacante Andrés Gómez (Vasco da Gama). O meio-campista James Rodríguez, atualmente no Minnesota United, também foi confirmado no elenco após ter enfrentado um quadro de desidratação durante amistoso contra a França, na última Data Fifa.

Por outro lado, Carbonero e Rafael Borré, ambos do Internacional, não ficaram entre os convocados para o torneio. Na relação final, apenas o goleiro David Ospina atua no futebol colombiano, defendendo o Atlético Nacional, equipe que ocupa a liderança do campeonato local.

Confira os convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros

Camilo Vargas – Atlas, México

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield, Argentina

David Ospina – Atlético Nacional, Colômbia

Defensores

Dávinson Sánchez – Galatasaray, Turquia

Jhon Lucumí – Bologna, Itália

Yerry Mina – Cagliari Calcio, Itália

Willer Ditta – Cruz Azul, México

Daniel Muñoz – Crystal Palace, Inglaterra

Santiago Arias – Independiente, Argentina

Johan Mojica – Mallorca, Espanha

Deiver Machado – Nantes, França

Meias

Richard Ríos – Benfica, Portugal

Jefferson Lerma – Crystal Palace, Inglaterra

Kevin Castaño – River Plate, Argentina

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense, Brasil

Gustavo Puerta – Racing de Santander, Espanha

Jhon Arias – Palmeiras, Brasil

Jorge Carrascal – Flamengo, Brasil

Juan Fernando Quintero – River Plate, Argentina

James Rodríguez – Minnesota United FC, Estados Unidos

Jaminton Campaz – Rosario Central, Argentina

Atacantes

Juan Camilo Hernández – Real Betis, Espanha

Luis Díaz – Bayern de Munique, Alemanha

Luis Suárez – Sporting CP, Portugal

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama, Brasil

Jhon Córdoba – FC Krasnodar, Rússia

Quando será a estreia da Colômbia na Copa do Mundo?

A Colômbia integra o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia da equipe será diante dos uzbeques, em 17 de junho, às 23h, no horário de Brasília.