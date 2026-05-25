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Com 4 atletas do Brasileirão, Colômbia anuncia os convocados para Copa do Mundo 2026; veja a lista

Técnico Néstor Lorenzo apresentou os nomes em entrevista coletiva, com presença de atletas que atuam no futebol brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16h15.

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A seleção da Colômbia confirmou nesta segunda-feira a relação com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Néstor Lorenzo apresentou os nomes em entrevista coletiva, com presença de atletas que atuam no futebol brasileiro.

Entre os jogadores do Brasileirão incluídos na lista estão os meias Jhon Árias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR), além do atacante Andrés Gómez (Vasco da Gama). O meio-campista James Rodríguez, atualmente no Minnesota United, também foi confirmado no elenco após ter enfrentado um quadro de desidratação durante amistoso contra a França, na última Data Fifa.

Por outro lado, Carbonero e Rafael Borré, ambos do Internacional, não ficaram entre os convocados para o torneio. Na relação final, apenas o goleiro David Ospina atua no futebol colombiano, defendendo o Atlético Nacional, equipe que ocupa a liderança do campeonato local.

Confira os convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros

  • Camilo Vargas – Atlas, México
  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield, Argentina
  • David Ospina – Atlético Nacional, Colômbia

Defensores

  • Dávinson Sánchez – Galatasaray, Turquia
  • Jhon Lucumí – Bologna, Itália
  • Yerry Mina – Cagliari Calcio, Itália
  • Willer Ditta – Cruz Azul, México
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace, Inglaterra
  • Santiago Arias – Independiente, Argentina
  • Johan Mojica – Mallorca, Espanha
  • Deiver Machado – Nantes, França

Meias

  • Richard Ríos – Benfica, Portugal
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace, Inglaterra
  • Kevin Castaño – River Plate, Argentina
  • Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense, Brasil
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander, Espanha
  • Jhon Arias – Palmeiras, Brasil
  • Jorge Carrascal – Flamengo, Brasil
  • Juan Fernando Quintero – River Plate, Argentina
  • James Rodríguez – Minnesota United FC, Estados Unidos
  • Jaminton Campaz – Rosario Central, Argentina

Atacantes

  • Juan Camilo Hernández – Real Betis, Espanha
  • Luis Díaz – Bayern de Munique, Alemanha
  • Luis Suárez – Sporting CP, Portugal
  • Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama, Brasil
  • Jhon Córdoba – FC Krasnodar, Rússia

Quando será a estreia da Colômbia na Copa do Mundo?

A Colômbia integra o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia da equipe será diante dos uzbeques, em 17 de junho, às 23h, no horário de Brasília.

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