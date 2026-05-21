Com Haaland, Noruega divulga lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

Erling Haaland: jogador é a principal estrela da seleção da Noruega ( Claudio Villa - FIGC/Getty Images)
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20h16.
Última atualização em 21 de maio de 2026 às 20h21.
A Noruega anunciou nesta quinta-feira os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Liderada por Erling Haaland, a seleção nórdica disputará sua quarta participação em Mundiais.
A equipe está no Grupo I, ao lado de França, Iraque e Senegal. A estreia será contra os iraquianos no dia 16 de junho, às 19h (horário de Brasília), em Boston.
Os noruegueses chegaram ao Mundial após liderarem o Grupo I das Eliminatórias da Europa. A seleção venceu todos os jogos contra Itália, Israel, Estônia e Moldávia.
Ainda pela fase de grupos, os noruegueses enfrentam Senegal no dia 22 de junho, às 21h (horário de Brasília), em Nova Jersey. A equipe encerra a primeira fase diante da França, em 26 de junho, às 16h (horário de Brasília), novamente em Boston.
A Noruega nunca passou das oitavas de final em Copas do Mundo.
Goleiros: Egil Selvik, Orjan Nyland e Sander Tangvik.
Defensores: Kristoffer Ajer, Fredrik Bjorkan, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem, Holmgren Pedersen, Julian Ryerson e Leo Ostigard.
Meias: David Moller, Martin Odegaard, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge e Morten Thorsby.
Atacantes: Strand Larsen, Oscar Bobb, Erling Haaland, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa e Alexander Sorloth.