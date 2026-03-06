Brasil x Panamá: CBF anuncia último amistoso em solo brasileiro antes da Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou o amistoso entre Brasil e Panamá, que será o último jogo da Seleção em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O confronto marca a despedida da torcida local e encerra a primeira etapa da preparação final do grupo para o Mundial.

Quando será o amistoso Brasil x Panamá?

O jogo está marcado para o dia 31 de maio.

A partida será o penúltimo teste do time de Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

No dia seguinte ao amistoso, 1º de junho, a delegação embarca para os Estados Unidos.

Onde será o jogo Brasil x Panamá?

O amistoso será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa", afirmou o técnico Carlo Ancelotti ao site da CBF.

O presidente da CBF, Samir Xaud, também destacou o simbolismo da escolha: "O Maracanã é a casa da Seleção Brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para que o time, que já no dia seguinte embarcará para os EUA."

Antes do confronto com os panamenhos, a Seleção treinará na Granja Comary, com previsão de início das atividades no dia 25 de maio.

A CBF avaliará caso a caso a data de apresentação dos jogadores de acordo com o desgaste do fim de temporada europeia — com exceção de quem estiver na final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste.

Onde posso assistir ao jogo Brasil x Panamá?

A CBF ainda não divulgou os detalhes de transmissão do amistoso.

Confira a agenda da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

A Seleção já tem toda a programação definida até a estreia no Mundial. Antes do jogo com o Panamá, o Brasil enfrenta França e Croácia nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março, em Boston e Orlando, respectivamente. Após a despedida no Maracanã, o último teste antes da Copa será contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

Na Copa, o Brasil está no Grupo C e estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). A segunda rodada será no dia 19, contra o Haiti, às 22h, na Filadélfia, e a fase de grupos se encerra no dia 24, em Miami, contra a Escócia, às 19h.

Confira a agenda completa da Seleção Brasileira: