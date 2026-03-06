Esporte

Brasil x Panamá: CBF anuncia último amistoso em solo brasileiro antes da Copa

O confronto marca a despedida da torcida local e encerra a primeira etapa da preparação final do grupo para o Mundial

Vini Jr.: amistoso será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)

Vini Jr.: amistoso será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 14h18.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou o amistoso entre Brasil e Panamá, que será o último jogo da Seleção em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O confronto marca a despedida da torcida local e encerra a primeira etapa da preparação final do grupo para o Mundial.

Quando será o amistoso Brasil x Panamá?

O jogo está marcado para o dia 31 de maio.

A partida será o penúltimo teste do time de Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

No dia seguinte ao amistoso, 1º de junho, a delegação embarca para os Estados Unidos.

Onde será o jogo Brasil x Panamá?

O amistoso será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa", afirmou o técnico Carlo Ancelotti ao site da CBF.

O presidente da CBF, Samir Xaud, também destacou o simbolismo da escolha: "O Maracanã é a casa da Seleção Brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para que o time, que já no dia seguinte embarcará para os EUA."

Antes do confronto com os panamenhos, a Seleção treinará na Granja Comary, com previsão de início das atividades no dia 25 de maio.

A CBF avaliará caso a caso a data de apresentação dos jogadores de acordo com o desgaste do fim de temporada europeia — com exceção de quem estiver na final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste.

Onde posso assistir ao jogo Brasil x Panamá?

A CBF ainda não divulgou os detalhes de transmissão do amistoso.

Confira a agenda da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

A Seleção já tem toda a programação definida até a estreia no Mundial. Antes do jogo com o Panamá, o Brasil enfrenta França e Croácia nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março, em Boston e Orlando, respectivamente. Após a despedida no Maracanã, o último teste antes da Copa será contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

Na Copa, o Brasil está no Grupo C e estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). A segunda rodada será no dia 19, contra o Haiti, às 22h, na Filadélfia, e a fase de grupos se encerra no dia 24, em Miami, contra a Escócia, às 19h.

Confira a agenda completa da Seleção Brasileira:

DataEvento
16/03Convocação para os amistosos
26/03Brasil x França, em Boston
31/03Brasil x Croácia, em Orlando
19/05Convocação para a Copa
25/05Início da preparação na Granja Comary
31/05Brasil x Panamá, no Maracanã
01/06Viagem para os EUA
06/06Brasil x Egito, em Cleveland
13/06Estreia na Copa x Marrocos, em Nova Jersey
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, horário e prováveis escalações

PSG x Mônaco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Celta x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

CrossFit busca novo CEO após saída de Don Faul

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Parceria expande em 17 mi o alcance do canal de denúncias de violência contra a mulher

Negócios

Executivos estão recorrendo a essas 5 regras do xadrez para tomar decisões financeiras melhores

Pop

BBB 26: quem venceu a prova do líder? Disputa durou mais de 14h

Mercados

Petróleo Brent ultrapassa US$ 90 com escalada tensão no Oriente Médio