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América do Sul x Europa: quem domina a Copa do Mundo?

Entre títulos, finais e hegemonia, a rivalidade entre Europa e América do Sul ajuda a explicar a história da Copa

Argentina e França: fizeram, em 2022, a final mais recente entre América do Sul e Europa na Copa do Mundo

Argentina e França: fizeram, em 2022, a final mais recente entre América do Sul e Europa na Copa do Mundo

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 25 de março de 2026 às 06h42.

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A história da Copa do Mundo pode ser lida também como uma disputa continental. Desde 1930, só Europa e América do Sul produziram campeões do torneio. No recorte total, os europeus somam 12 títulos, contra 10 dos sul-americanos. Veja os principais embates entre os dois continentes na história da Copa do Mundo.

Europa lidera nos títulos, mas América do Sul venceu mais finais diretas

A vantagem europeia no total de títulos é pequena, mas existe. A Europa venceu as Copas de 1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2014 e 2018. Já a América do Sul levou as taças de 1930, 1950, 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002 e 2022.

Mas o dado mais curioso aparece quando o recorte é feito apenas nas finais entre os dois continentes. Em 11 decisões diretas entre europeus e sul-americanos, a América do Sul venceu 8, enquanto a Europa ganhou 3. Isso significa que, mesmo atrás no total de troféus, os sul-americanos foram mais eficientes quando enfrentaram europeus na final.

Finais entre América do Sul e Europa

As vitórias sul-americanas sobre europeus em finais foram:

  • Brasil x Suécia (1958)
  • Brasil x Tchecoslováquia (1962)
  • Brasil x Itália (1970)
  • Argentina x Holanda (1978)
  • Argentina x Alemanha Ocidental (1986)
  • Brasil x Itália (1994)
  • Brasil x Alemanha (2002)
  • Argentina x França (2022)

Já do lado europeu teve vitórias em:

  • Alemanha Ocidental x Argentina (1990)
  • França x Brasil (1998)
  • Alemanha x Argentina (2014)

Os 5 maiores campeões da Copa do Mundo:

  1. Brasil — 5 títulos
  2. Alemanha — 4 títulos
  3. Itália — 4 títulos
  4. Argentina — 3 títulos
  5. França — 2 títulos

Quem são os atletas mais campeões da Copa do Mundo

Entre os jogadores, Pelé segue como o nome mais vitorioso da história da competição. O brasileiro conquistou três Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, e continua como o único atleta a alcançar esse número de títulos. Veja a lista:

Tricampeão:

  • Pelé (1958, 1962 e 1970) - Brasil

Bicampeões:

  • Zagallo (1958 e 1962) - Brasil
  • Didi (1958 e 1962) - Brasil
  • Gilmar (1958 e 1962) - Brasil
  • Djalma Santos (1958 e 1962) - Brasil
  • Zózimo (1958 e 1962) - Brasil
  • Nilton Santos (1958 e 1962) - Brasil
  • Mauro Ramos (1958 e 1962) - Brasil
  • Zito (1958 e 1962) - Brasil
  • Vavá (1958 e 1962) - Brasil
  • Pepe (1958 e 1962) - Brasil
  • ​Giuseppe Meazza (1934 e 1938) - Itália
  • ​Giovanni Ferrari (1934 e 1938) - Itália
  • Guido Masetti (1934 e 1938) - Itália
  • Eraldo Monzeglio (1934 e 1938) - Itália
  • Daniel Passarella (1978 e 1986) - Argentina
  • Ronaldo (1994 e 2002) - Brasil
  • Cafu (1994 e 2002) - Brasil
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