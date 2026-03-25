América do Sul x Europa: quem domina a Copa do Mundo?

A história da Copa do Mundo pode ser lida também como uma disputa continental. Desde 1930, só Europa e América do Sul produziram campeões do torneio. No recorte total, os europeus somam 12 títulos, contra 10 dos sul-americanos. Veja os principais embates entre os dois continentes na história da Copa do Mundo.

Europa lidera nos títulos, mas América do Sul venceu mais finais diretas

A vantagem europeia no total de títulos é pequena, mas existe. A Europa venceu as Copas de 1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2014 e 2018. Já a América do Sul levou as taças de 1930, 1950, 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002 e 2022.

Mas o dado mais curioso aparece quando o recorte é feito apenas nas finais entre os dois continentes. Em 11 decisões diretas entre europeus e sul-americanos, a América do Sul venceu 8, enquanto a Europa ganhou 3. Isso significa que, mesmo atrás no total de troféus, os sul-americanos foram mais eficientes quando enfrentaram europeus na final.

Finais entre América do Sul e Europa

As vitórias sul-americanas sobre europeus em finais foram:

Brasil x Suécia (1958)

Brasil x Tchecoslováquia (1962)

Brasil x Itália (1970)

Argentina x Holanda (1978)

Argentina x Alemanha Ocidental (1986)

Brasil x Itália (1994)

Brasil x Alemanha (2002)

Argentina x França (2022)

Já do lado europeu teve vitórias em:

Alemanha Ocidental x Argentina (1990)

França x Brasil (1998)

x Brasil (1998) Alemanha x Argentina (2014)

Os 5 maiores campeões da Copa do Mundo:

Brasil — 5 títulos Alemanha — 4 títulos Itália — 4 títulos Argentina — 3 títulos França — 2 títulos

Quem são os atletas mais campeões da Copa do Mundo

Entre os jogadores, Pelé segue como o nome mais vitorioso da história da competição. O brasileiro conquistou três Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, e continua como o único atleta a alcançar esse número de títulos. Veja a lista:

Tricampeão:

Pelé (1958, 1962 e 1970) - Brasil

Bicampeões: