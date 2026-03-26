Copa 2026: por que o Estádio Azteca é histórico para o futebol

O Estadio Azteca vai alcançar em 2026 um feito que nenhum outro palco do futebol conseguiu. Em 11 de junho, o estádio da Cidade do México sediará o jogo de abertura da Copa do Mundo. E vai entrar para a história.

Por que o Azteca é histórico na Copa do Mundo

Sendo sede de abertura da Copa do Mundo, o estádio se tornará o único a receber a partida inaugural em três edições diferentes: 1970, 1986 e 2026.

A relação do Azteca com a Copa começou em 1970, quando recebeu México x União Soviética na abertura do torneio. Dezesseis anos depois, voltou a ser o palco da estreia do Mundial, com Itália x Bulgária, em 1986. Agora, repetirá o papel em 2026, ampliando um recorde já exclusivo.

Além das aberturas, o estádio também recebeu duas finais de Copa do Mundo, em 1970 (ano em que o Brasil conquistou o tri) e 1986 (Argentina foi campeã com o histórico gol de mão de Diego Maradona). Segundo a Fifa, o Azteca soma 19 partidas do torneio em sua história, outro número que ajuda a explicar seu peso simbólico dentro da competição.

O papel do Azteca na Copa do Mundo de 2026

A edição deste ano será a primeira com 48 seleções e 104 jogos, distribuídos entre Canadá, Estados Unidos e México. Mesmo em um torneio mais espalhado e mais extenso, a Fifa decidiu manter o Azteca como ponto de partida da competição, dando um peso histórico ainda maior para o estádio.

Como está a reforma do Azteca

O estádio Azteca segue em obras na reta final para a Copa do Mundo de 2026. Em 4 de março, a Associated Press mostrou o estádio ainda cercado por entulho, guindastes e centenas de operários trabalhando para cumprir o cronograma de reabertura, marcado para 28 de março de 2026, em um amistoso entre México e Portugal.

A reforma inclui novos assentos em todos os setores, telões adicionais, novo sistema de iluminação, novo sistema de som, wi-fi renovado, novos vestiários e uma nova entrada para o gramado híbrido. Os vestiários e esse novo acesso ao campo foram justamente os pontos mais complexos da obra e ajudaram a atrasar a entrega. A AP também indicou que ainda havia áreas com escombros e antigos assentos espalhados no início de março.

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Além da modernização interna, a reforma do Azteca faz parte de um plano mais amplo de renovação urbana no entorno do estádio. O projeto prevê melhorias em infraestrutura, mobilidade, áreas de hospitalidade, setores VIP e redistribuição de assentos para adequar o local aos padrões da Fifa antes da abertura do Mundial, em 11 de junho de 2026.