PSG x Arsenal: final da Champions serve de teste para Portugal antes da Copa do Mundo

A final da Champions League entre PSG e Arsenal, neste sábado, 30, em Budapeste, vale o principal troféu do futebol europeu. Para Portugal, porém, a partida também pode funcionar como um importante teste antes da Copa do Mundo de 2026.

Isso porque quatro jogadores convocados pelo técnico Roberto Martínez para o Mundial estarão em campo na decisão, todos defendendo o clube francês: o lateral Nuno Mendes, os meio-campistas Vitinha e João Neves e o atacante Gonçalo Ramos.

Os três primeiros devem começar a partida como titulares. Já Gonçalo Ramos, normalmente utilizado como opção no banco de reservas, soma 12 gols na temporada e aparece como uma das alternativas ofensivas de Luis Enrique.

Os quatro portugueses participaram também da campanha que deu ao PSG seu primeiro título europeu, conquistado na temporada passada. Agora, tentam ajudar o clube francês a alcançar um feito raro: o bicampeonato consecutivo da Champions League.

PSG: jogadores participam do último treino na Puskás Aréna antes da final da Champions League 2026 contra o Arsenal, em Budapeste. (Franck Fife/AFP)

PSG é a principal base da seleção portuguesa

O PSG será o clube que mais cederá jogadores para Portugal na Copa do Mundo de 2026, superando até mesmo os tradicionais Benfica, Porto e Sporting.

O primeiro a chegar ao clube foi Nuno Mendes, contratado em 2021 após despontar no Sporting. Depois vieram Vitinha, em 2022, Gonçalo Ramos, em 2023, e João Neves, em 2024.

Hoje, os portugueses ocupam papel central no time comandado por Luis Enrique. Nuno Mendes, Vitinha e João Neves são titulares frequentes e peças importantes no funcionamento da equipe, enquanto Gonçalo Ramos contribuiu com 12 gols na temporada.

Final antecede amistosos de preparação para a Copa

Após a decisão da Champions, os convocados portugueses se apresentarão à seleção para os últimos compromissos antes do Mundial.

Portugal enfrentará o Chile em 6 de junho, em Oeiras, e a Nigéria quatro dias depois, em Leiria.

Mas a partida deste sábado oferece um desafio de nível ainda mais elevado. Do outro lado estará o Arsenal, campeão da Premier League e finalista da Champions pela primeira vez em 20 anos.

Torre Eiffel: monumento de Paris é iluminado com as cores do PSG e a mensagem 'Allez Paris' antes da final da Champions League 2026 contra o Arsenal (Ludovic Marin/AFP)

Portugal busca feito inédito na Copa do Mundo

A expectativa em torno dos jogadores do PSG ganha ainda mais importância porque Portugal tentará conquistar pela primeira vez a Copa do Mundo.

A melhor campanha portuguesa em Copas aconteceu em 1966, quando terminou na terceira colocação. Em 2006, na Alemanha, chegou novamente às semifinais, mas encerrou a competição em quarto lugar.

Em 2026, a seleção estreia no Mundial em 17 de junho contra a República Democrática do Congo. Depois, enfrenta Uzbequistão, no dia 23, e Colômbia, no dia 27, pelo Grupo K.