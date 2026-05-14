Esporte

França divulga convocação para Copa nesta quinta; veja horário e provável lista

Didier Deschamps anuncia os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 em transmissão ao vivo pela TF1

Kylian Mbappé: o craque deve estar entre os convocados por Deschamps nesta quinta-feira, 14 (Xavier Laine/Getty Images)

Kylian Mbappé: o craque deve estar entre os convocados por Deschamps nesta quinta-feira, 14 (Xavier Laine/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05h03.

A seleção da França divulgará nesta quinta-feira, 14, a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Didier Deschamps anunciará os 26 jogadores escolhidos ao vivo às 15h (horário de Brasília) no telejornal da emissora francesa TF1. Após a divulgação da lista, ele concederá uma entrevista coletiva na sede da emissora.

A França chega à Copa como líder do ranking da FIFA e disputará o Grupo I do torneio, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega.

Que horas será a convocação da seleção da França?

A convocação da França para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada nesta quinta-feira, 14, às 20h no horário da França. No horário de Brasília, o anúncio acontece às 15h.

Onde assistir à convocação da França?

A divulgação da lista será transmitida ao vivo pela emissora francesa TF1. Depois do anúncio, a emissora também exibirá a coletiva de imprensa de Didier Deschamps.

Qual é a provável convocação da França?

Segundo a imprensa especializada francesa, a base da convocação já está definida.

Entre os nomes considerados praticamente garantidos estão Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, William Saliba, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni e N'Golo Kanté.

A principal indefinição gira em torno da terceira vaga de goleiro. Segundo os veículos franceses, Robin Risser aparece como favorito após o bom desempenho recente no Lens.

Veja a provável lista apontada pela imprensa francesa:

Goleiros: Mike Maignan, Brice Samba e Robin Risser
Defensores: Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Lucas Digne e Malo Gusto
Meio-campistas: Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery e Eduardo Camavinga
Atacantes: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnès Akliouche e Randal Kolo Muani

 

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