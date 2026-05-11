Quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Números apontam para favorita isolada

A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas o mercado esportivo já parece ter escolhido sua principal candidata ao título.

Modelos estatísticos, empresas de análise de desempenho e casas de apostas convergem para o mesmo diagnóstico: a Espanha chega ao torneio como favorita isolada.

A Opta, empresa de dados que abastece análises de veículos como ESPN e The Guardian, atribui aos espanhóis 17% de chance de conquista — a maior probabilidade entre as 48 seleções classificadas. França, Inglaterra e Argentina aparecem logo atrás. O Brasil surge apenas em sétimo, com 5,6%.

As casas de apostas reforçam o cenário. A BetMGM coloca a Espanha com odds de +450, equivalentes a 18,2% de probabilidade implícita. A FanDuel calcula 35% de chance de final para os espanhóis. Já a Dimers, especializada em modelos preditivos esportivos, projeta 16,3%.

Nenhuma outra seleção ultrapassa 15% nos principais modelos disponíveis hoje.

Probabilidade de título — Copa do Mundo 2026 Fonte: Opta, dez. 2025 · base em milhares de simulações 🇪🇸 Espanha 17,0% 🇫🇷 França 14,1% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 11,8% 🇦🇷 Argentina 8,7% 🇩🇪 Alemanha 7,1% 🇵🇹 Portugal 6,6% 🇧🇷 Brasil 5,6%

Euro 2024 consolidou o favoritismo

O ciclo da seleção comandada por Luis de la Fuente ganhou força na Euro 2024.

A Espanha venceu os sete jogos do torneio e se tornou a primeira campeã da história da competição a conquistar o título com 100% de aproveitamento no formato de 24 seleções.

Nas quartas de final, eliminou a Alemanha por 2 a 1 na prorrogação. Na decisão, venceu a Inglaterra pelo mesmo placar, com gol de Mikel Oyarzabal nos acréscimos.

Foi o quarto título europeu da Espanha.

Espanha — favoritismo nas casas de apostas e modelos Probabilidade implícita por plataforma · maio 2026 Opta 17% supercomputador BetMGM 18,2% odds +450 Dimers 16,3% modelo preditivo FanDuel 35% prob. de chegar à final Nenhuma outra seleção ultrapassa 15% de probabilidade de título em qualquer um desses modelos

Antes disso, o time também venceu a UEFA Nations League de 2023 contra a Croácia nos pênaltis.

Mais de 30 jogos sem derrota

A Espanha chega à Copa embalada por uma sequência de 31 partidas sem perder. A última derrota aconteceu em março de 2023, contra a Escócia.

Nas eliminatórias europeias para a Copa de 2026, marcou 21 gols e sofreu apenas dois. Terminou invicta no topo do Grupo E e ocupa o segundo lugar do ranking da Fifa de abril, atrás somente da França.

Yamal lidera uma geração considerada histórica

O elenco espanhol é tratado por analistas internacionais como o mais forte da Europa.

Na defesa, aparecem nomes como Dean Huijsen e Pau Cubarsí. No meio-campo, Rodri, Pedri, Gavi e Martín Zubimendi formam a base do time.

O principal nome, porém, é Lamine Yamal.

O atacante completa 19 anos durante a própria Copa do Mundo. Pelo Barcelona, participou de 22 gols na temporada da La Liga. Na Euro 2024, marcou um dos gols mais lembrados do torneio na semifinal contra a França.

Espanha — desempenho recente sob Luis de la Fuente Desde dezembro de 2022 2023 🏆 Nations League 2023 Final: Espanha 5 x 4 Croácia (pênaltis) · Rotterdam 2024 🏆 Eurocopa 2024 — invicta 7 jogos, 7 vitórias · Final: Espanha 2 x 1 Inglaterra · Berlim Primeiro país a vencer todos os jogos no formato de 24 seleções 2025 Final Nations League 2025 Espanha 2 x 2 Portugal (prorrogação) · derrota nos pênaltis Único tropeço significativo do ciclo 2025–26 Eliminatórias — 1ª no Grupo E 21 gols marcados · 2 sofridos · 16 pontos · invicta Série de 31 jogos sem derrota — recorde nacional Fonte: UEFA · Al Jazeera · ESPN

Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, também retorna como peça central do sistema espanhol.

Grupo considerado acessível

A Espanha caiu no Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

Modelos como o da RotoWire apontam classificação tranquila para as oitavas. O confronto mais difícil da fase inicial será contra os uruguaios.

Segundo a Sports Illustrated, o chaveamento ainda permite à Espanha evitar favoritos até fases avançadas.

Os riscos apontados pelos analistas

Os modelos também identificam fragilidades.

A principal delas é histórica. A Espanha disputou apenas uma final de Copa do Mundo em toda a história — justamente a conquista de 2010.

Nas últimas três Copas, caiu na fase de grupos em 2014 e nas oitavas em 2018 e 2022.

Há ainda dúvidas defensivas sobre a dupla de zaga titular e o goleiro da equipe.

Espanha nas Copas — histórico recente e Grupo H 2026 A ressalva que os modelos não ignoram 2010 🏆 Campeã África do Sul 2014 ✕ Fase de grupos Brasil 2018 ✕ Oitavas Rússia · p/ Rússia 2022 ✕ Oitavas Qatar · p/ Marrocos Grupo H — Copa 2026 🇪🇸 Espanha Favorita · 1º ranking FIFA 🇺🇾 Uruguai Principal adversário 🇸🇦 Arábia Saudita Não passa de grupos desde 1994 🇨🇻 Cabo Verde Estreia histórica na Copa Fonte: FIFA · Sports Illustrated · RotoWire · Squawka

Outro fator é a dependência de Yamal. Uma lesão muscular sofrida semanas antes da Copa alterou imediatamente as odds das casas de apostas.

Mesmo assim, os modelos seguem convergindo para a mesma conclusão: nenhuma seleção chega ao torneio com combinação tão forte de elenco, resultados recentes, profundidade e projeções estatísticas quanto a Espanha.