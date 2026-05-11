Quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Números apontam para favorita isolada

Copa do Mundo: estimativas mostram que possível vencedor é unanimidade (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 11 de maio de 2026 às 07h41.
A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas o mercado esportivo já parece ter escolhido sua principal candidata ao título.
Modelos estatísticos, empresas de análise de desempenho e casas de apostas convergem para o mesmo diagnóstico: a Espanha chega ao torneio como favorita isolada.
A Opta, empresa de dados que abastece análises de veículos como ESPN e The Guardian, atribui aos espanhóis 17% de chance de conquista — a maior probabilidade entre as 48 seleções classificadas. França, Inglaterra e Argentina aparecem logo atrás. O Brasil surge apenas em sétimo, com 5,6%.
As casas de apostas reforçam o cenário. A BetMGM coloca a Espanha com odds de +450, equivalentes a 18,2% de probabilidade implícita. A FanDuel calcula 35% de chance de final para os espanhóis. Já a Dimers, especializada em modelos preditivos esportivos, projeta 16,3%.
Nenhuma outra seleção ultrapassa 15% nos principais modelos disponíveis hoje.
O ciclo da seleção comandada por Luis de la Fuente ganhou força na Euro 2024.
A Espanha venceu os sete jogos do torneio e se tornou a primeira campeã da história da competição a conquistar o título com 100% de aproveitamento no formato de 24 seleções.
Nas quartas de final, eliminou a Alemanha por 2 a 1 na prorrogação. Na decisão, venceu a Inglaterra pelo mesmo placar, com gol de Mikel Oyarzabal nos acréscimos.
Foi o quarto título europeu da Espanha.
Antes disso, o time também venceu a UEFA Nations League de 2023 contra a Croácia nos pênaltis.
A Espanha chega à Copa embalada por uma sequência de 31 partidas sem perder. A última derrota aconteceu em março de 2023, contra a Escócia.
Nas eliminatórias europeias para a Copa de 2026, marcou 21 gols e sofreu apenas dois. Terminou invicta no topo do Grupo E e ocupa o segundo lugar do ranking da Fifa de abril, atrás somente da França.
O elenco espanhol é tratado por analistas internacionais como o mais forte da Europa.
Na defesa, aparecem nomes como Dean Huijsen e Pau Cubarsí. No meio-campo, Rodri, Pedri, Gavi e Martín Zubimendi formam a base do time.
O principal nome, porém, é Lamine Yamal.
O atacante completa 19 anos durante a própria Copa do Mundo. Pelo Barcelona, participou de 22 gols na temporada da La Liga. Na Euro 2024, marcou um dos gols mais lembrados do torneio na semifinal contra a França.
Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, também retorna como peça central do sistema espanhol.
A Espanha caiu no Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.
Modelos como o da RotoWire apontam classificação tranquila para as oitavas. O confronto mais difícil da fase inicial será contra os uruguaios.
Segundo a Sports Illustrated, o chaveamento ainda permite à Espanha evitar favoritos até fases avançadas.
Os modelos também identificam fragilidades.
A principal delas é histórica. A Espanha disputou apenas uma final de Copa do Mundo em toda a história — justamente a conquista de 2010.
Nas últimas três Copas, caiu na fase de grupos em 2014 e nas oitavas em 2018 e 2022.
Há ainda dúvidas defensivas sobre a dupla de zaga titular e o goleiro da equipe.
Outro fator é a dependência de Yamal. Uma lesão muscular sofrida semanas antes da Copa alterou imediatamente as odds das casas de apostas.
Mesmo assim, os modelos seguem convergindo para a mesma conclusão: nenhuma seleção chega ao torneio com combinação tão forte de elenco, resultados recentes, profundidade e projeções estatísticas quanto a Espanha.