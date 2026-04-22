Copa do Mundo 2026: entre o hexa e a dúvida, França surge como rival mais forte do Brasil

A França é a seleção mais citada pelos brasileiros como alternativa ao Brasil na disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026, segundo pesquisa do Datafolha realizada em abril.

No levantamento, 29% dos entrevistados apostam na conquista brasileira. Outros 17% apontam a França como favorita. Argentina e Alemanha aparecem com 4% cada.



Também foram mencionadas seleções como Portugal, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra, todas com ao menos 1% das respostas.



O dado central da pesquisa é que a soma das citações aos rivais chega a 34%, acima do índice registrado pelo Brasil. O resultado indica que, às vésperas do torneio, a seleção brasileira não concentra sozinha a maior parcela de confiança do torcedor.



França se destaca em cenário de desconfiança

Entre os adversários, a França aparece isolada como o principal nome fora do Brasil. O percentual de 17% a coloca com larga vantagem sobre os demais concorrentes citados na pesquisa.



O levantamento também mostra um ambiente mais amplo de incerteza. 35% dos entrevistados não souberam responder quem vencerá a Copa.



A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 137 municípios, entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais.



Queda de confiança no Brasil

O Datafolha acompanha a expectativa dos brasileiros em relação ao título mundial desde 1994. Segundo o recorte apresentado, os índices superavam 56% até 2014, ano da Copa disputada no Brasil.

Em julho de 2025, a mesma pesquisa mostrava 33% de confiança no título brasileiro. Agora, o percentual caiu para 29%.

O resultado também aponta que 46% dos brasileiros acreditam que a seleção não passará das quartas de final. O Brasil foi eliminado exatamente nessa fase nas edições de 2018 e 2022.