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Fase de grupos copa 2026

Árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio pode apitar a final da Copa do Mundo

O árbitro é um dos cotados pela Fifa para comandar a decisão do Mundial, que será disputada no próximo domingo, 19

Wilton Pereira Sampaio: ele é um dos três árbitros brasileiros que apitaram na Copa do Mundo (Cesar Greco/Palmeiras)

Wilton Pereira Sampaio: ele é um dos três árbitros brasileiros que apitaram na Copa do Mundo (Cesar Greco/Palmeiras)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 14 de julho de 2026 às 17h00.

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O Brasil pode estar representado na grande decisão da Copa do Mundo de 2026, mesmo após a eliminação da Seleção Brasileira. O árbitro Wilton Pereira Sampaio está entre os principais cotados pela Fifa para comandar a final do torneio

A decisão está marcada para o próximo dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Segundo informações do UOL, Wilton é um dos 12 árbitros de campo que seguem nos Estados Unidos à disposição da Fifa para os jogos decisivos da competição.

A entidade ainda não definiu quem apitará a final, mas o brasileiro permanece entre os candidatos. Porém, dois nomes que também estavam cotados já foram descartados da disputa.

O salvadorenho Iván Barton e o norte-americano Ismail Elfath foram escalados para comandar as semifinais entre França e Espanha e Inglaterra e Argentina, respectivamente. Pela política da Fifa, árbitros que apitam as semifinais não são escolhidos para a decisão do título.

Apesar de seguir na disputa, Wilton Pereira Sampaio pode enfrentar um obstáculo. Caso a Argentina confirme a classificação para a final ao eliminar a Inglaterra nesta quarta-feira, 15, a tendência é que o brasileiro seja descartado para comandar a decisão em razão da rivalidade histórica entre Brasil e Argentina.

Ao longo da Copa do Mundo de 2026, o árbitro brasileiro já esteve à frente de três partidas. Ele comandou o jogo de abertura entre África do Sul e México, depois apitou o confronto entre Noruega e Senegal e, posteriormente, foi o responsável pela arbitragem de Holanda e Marrocos, nas oitavas de final.

Veja os árbitros que seguem na Copa do Mundo:

  • Alireza Faghani (Austrália)
  • Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
  • Iván Barton (El Salvador) – escalado para a semifinal entre França e Espanha
  • Slavko Vinčić (Eslovênia)
  • Ismail Elfath (Estados Unidos) – escalado para a semifinal entre Inglaterra e Argentina
  • Adham Makhadma (Jordânia)
  • Maurizio Mariani (Itália)
  • Jalal Jayed (Marrocos)
  • Espen Eskås (Noruega)
  • Szymon Marciniak (Polônia)
  • João Pinheiro (Portugal)
  • Glenn Nyberg (Suécia)
  • Jesús Valenzuela (Venezuela)
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