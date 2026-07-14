Esporte

Fase de grupos copa 2026

França x Espanha: veja horário, onde assistir, escalações e retrospecto

As seleções se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira

Kylian Mbappé: França e Espanha se enfrentam por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé: França e Espanha se enfrentam por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 14 de julho de 2026 às 06h06.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Nesta terça-feira, 14, a bola vai rolar pela semifinal da Copa do Mundo, com o duelo entre França e Espanha. O confronto será às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.

A seleção francesa faz uma grande campanha no Mundial e tem 100% de aproveitamento. Do outro lado, a Espanha até oscilou no começo da competição, mas engrenou e conquistou vitórias importantes no mata-mata.

Além disso, as duas seleções contam com seus elencos recheados de estrelas do futebol mundial. Enquanto a França conta com Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé e companhia, os espanhóis apostam em Lamine Yamal, jovem de apenas 19 anos.

Campanha da França na Copa do Mundo

A França está invicta na competição, com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, a seleção francesa passou com tranquilidade na primeira colocação da chave, vencendo Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e Noruega por 4 a 1.

Já no mata-mata, o primeiro duelo foi contra a Suécia, quando os franceses não tiveram dificuldades e eliminaram os suecos ao vencerem por 3 a 0. Nas oitavas de final, o confronto foi contra o Paraguai, que deu trabalho, mas não conseguiu parar a França, que venceu por 1 a 0.

Por fim, nas quartas de final, veio Marrocos. Novamente, a seleção francesa não encontrou tanta dificuldade e venceu por 2 a 0, garantindo sua vaga na semifinal.

Campanha da Espanha na Copa do Mundo

Já a Espanha começou decepcionando, ao empatar em 0 a 0 com Cabo Verde em sua estreia no torneio. Mas, na sequência, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e derrotou o Uruguai por 1 a 0, garantindo a liderança de sua chave.

No mata-mata, o caminho espanhol vem sendo contra seleções europeias. Nos 16avos, passou pela Áustria sem dificuldades, levando a melhor por 3 a 0. Depois, com gol solitário de Mikel Merino, na reta final do confronto, eliminou Portugal por 1 a 0.

Nas quartas de final, foi a vez da Bélgica, em um duelo no qual os espanhóis chegaram como favoritos, mas o empate em 1 a 1 persistiu no placar até os 43 minutos da segunda etapa, quando Merino apareceu novamente e marcou o gol do triunfo, por 2 a 1.

Onde assistir França x Espanha

O duelo entre França e Espanha terá transmissão da CazéTV, no YouTube.

Copa do Mundo de 2006

O único encontro entre França e Espanha na Copa do Mundo aconteceu em 2006. Na ocasião, as seleções se enfrentaram nas oitavas de final do torneio. Em campo, os franceses levaram a melhor e venceram por 3 a 1.

No duelo, os espanhóis até chegaram a sair na frente, com David Villa marcando de pênalti. Porém, a França conseguiu reagir e virar com tentos de Franck Ribéry, Patrick Vieira e Zinédine Zidane.

Em 2006, os franceses foram vice-campeões, ao serem derrotados pela Itália na decisão. Já a Espanha seguiu com a formação da geração que conquistou a Copa do Mundo de 2010, quatro anos depois.

Últimos 10 confrontos entre França e Espanha

  • Espanha 5x4 França (Semifinal da Nations League em 2025)
  • Espanha 2x1 França (Semifinal da Eurocopa em 2024)
  • Espanha 1x2 França (Nations League em 2021)
  • França 0x2 Espanha (Amistoso em 2017)
  • França 1x0 Espanha (Amistoso em 2014)
  • França 0x1 Espanha (Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014)
  • Espanha 1x1 França (Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014)
  • Espanha 2x0 França (Eurocopa de 2012)
  • França 0x2 Espanha (Amistoso em 2010)
  • Espanha 1x0 França (Amistoso em 2008)

Final

O vencedor do confronto entre França e Espanha vai enfrentar quem avançar do duelo entre Inglaterra e Argentina. A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEspanhaFrança

Mais de Esporte

Veja quanto vale cada seleção semifinalista da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo 2026: os memes que dominaram as redes e marcaram o torneio

Neymar responde a vídeo de IA sobre conquistar a Copa do Mundo de 2030

Rafael Câmara deve chegar à Fórmula 1 em 2027 e se tornar piloto da Haas

Mais na Exame

Negócios

O desaparecimento do 'mercado do meio'

Inteligência Artificial

O que vem depois do ChatGPT? As tecnologias que devem marcar a próxima fase da IA

Mundo

Por que o Estreito de Ormuz deverá perder importância nos próximos anos

EXAME Agro

Governo deve substituir PL das dívidas rurais por MP, diz deputado