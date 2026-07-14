França x Espanha: veja horário, onde assistir, escalações e retrospecto

Kylian Mbappé: França e Espanha se enfrentam por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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Publicado em 14 de julho de 2026 às 06h06.
Nesta terça-feira, 14, a bola vai rolar pela semifinal da Copa do Mundo, com o duelo entre França e Espanha. O confronto será às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.
A seleção francesa faz uma grande campanha no Mundial e tem 100% de aproveitamento. Do outro lado, a Espanha até oscilou no começo da competição, mas engrenou e conquistou vitórias importantes no mata-mata.
Além disso, as duas seleções contam com seus elencos recheados de estrelas do futebol mundial. Enquanto a França conta com Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé e companhia, os espanhóis apostam em Lamine Yamal, jovem de apenas 19 anos.
A França está invicta na competição, com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, a seleção francesa passou com tranquilidade na primeira colocação da chave, vencendo Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e Noruega por 4 a 1.
Já no mata-mata, o primeiro duelo foi contra a Suécia, quando os franceses não tiveram dificuldades e eliminaram os suecos ao vencerem por 3 a 0. Nas oitavas de final, o confronto foi contra o Paraguai, que deu trabalho, mas não conseguiu parar a França, que venceu por 1 a 0.
Por fim, nas quartas de final, veio Marrocos. Novamente, a seleção francesa não encontrou tanta dificuldade e venceu por 2 a 0, garantindo sua vaga na semifinal.
Já a Espanha começou decepcionando, ao empatar em 0 a 0 com Cabo Verde em sua estreia no torneio. Mas, na sequência, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e derrotou o Uruguai por 1 a 0, garantindo a liderança de sua chave.
No mata-mata, o caminho espanhol vem sendo contra seleções europeias. Nos 16avos, passou pela Áustria sem dificuldades, levando a melhor por 3 a 0. Depois, com gol solitário de Mikel Merino, na reta final do confronto, eliminou Portugal por 1 a 0.
Nas quartas de final, foi a vez da Bélgica, em um duelo no qual os espanhóis chegaram como favoritos, mas o empate em 1 a 1 persistiu no placar até os 43 minutos da segunda etapa, quando Merino apareceu novamente e marcou o gol do triunfo, por 2 a 1.
O único encontro entre França e Espanha na Copa do Mundo aconteceu em 2006. Na ocasião, as seleções se enfrentaram nas oitavas de final do torneio. Em campo, os franceses levaram a melhor e venceram por 3 a 1.
No duelo, os espanhóis até chegaram a sair na frente, com David Villa marcando de pênalti. Porém, a França conseguiu reagir e virar com tentos de Franck Ribéry, Patrick Vieira e Zinédine Zidane.
Em 2006, os franceses foram vice-campeões, ao serem derrotados pela Itália na decisão. Já a Espanha seguiu com a formação da geração que conquistou a Copa do Mundo de 2010, quatro anos depois.
O vencedor do confronto entre França e Espanha vai enfrentar quem avançar do duelo entre Inglaterra e Argentina. A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.