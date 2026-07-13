Neymar responde a vídeo de IA sobre conquistar a Copa do Mundo de 2030

Poucos dias após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, Neymar voltou a movimentar as redes sociais. O atacante reagiu a um vídeo criado por inteligência artificial que sugere sua participação no Mundial de 2030.

A publicação, feita pelo perfil "Nerd Soul AI", viralizou e já ultrapassa a marca de 53 milhões de visualizações. Nos comentários, o camisa 10 do Brasil respondeu apenas com três emojis de emoção.

O vídeo mostra diferentes versões de Neymar em várias fases da vida. Inicialmente, duas versões adultas observam o jogador ainda criança, vestindo um uniforme do Santos. Em seguida, um deles se aproxima e se apresenta como "você do futuro".

Durante a conversa, o pequeno Neymar pergunta ao seu "eu" mais velho com quantos anos conquistou a primeira Copa do Mundo. Em uma resposta emocionante, a versão adulta revela que nunca conseguiu levantar a taça do Mundial.

Na sequência, uma quarta versão do atacante aparece em cena. Questionado sobre de qual ano veio, uma taça da Copa do Mundo com a inscrição "2030" é exibida, indicando que o título finalmente seria conquistado naquela edição. O vídeo termina com a criança respondendo de forma otimista: "Sim, uma última vez ".

Futuro

Após a eliminação do Brasil para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 deixou o gramado bastante emocionado e deu sinais de que sua trajetória em Mundiais havia chegado ao fim.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou Neymar ao ge ainda na saída de campo.

Com o encerramento da participação brasileira na Copa, Neymar agora volta suas atenções ao Santos, clube com o qual tem contrato até o fim de 2026.