Noruega x Senegal: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 16: Erling Haaland #9 of Norway looks on during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Irq/Bol/Sur and Norway at Boston Stadium on June 16, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Mattia Ozbot/Getty Images/AFP (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de junho de 2026 às 05h10.
Noruega e Senegal entram em campo nesta segunda-feira, 22, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 21h (horário de Brasília), no New York New Jersey Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
As equipes vivem situações diferentes após a primeira rodada do Grupo I. A Noruega estreou com vitória por 4 a 1 sobre o Iraque e lidera a chave, enquanto Senegal perdeu por 3 a 1 para a França e busca os primeiros pontos no Mundial.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.
A partida será realizada às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 22 de junho.
New York New Jersey Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Grupo I:
Grupo I: