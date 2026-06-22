Noruega x Senegal: veja horário, onde assistir e informações do jogo pela Copa do Mundo de 2026

Noruega e Senegal entram em campo nesta segunda-feira, 22, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 21h (horário de Brasília), no New York New Jersey Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

As equipes vivem situações diferentes após a primeira rodada do Grupo I. A Noruega estreou com vitória por 4 a 1 sobre o Iraque e lidera a chave, enquanto Senegal perdeu por 3 a 1 para a França e busca os primeiros pontos no Mundial.

Onde assistir a Noruega x Senegal?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Noruega x Senegal?

A partida será realizada às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 22 de junho.

Local do jogo

New York New Jersey Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Grupo da Noruega na Copa do Mundo

Grupo I:

Noruega

França

Senegal

Iraque

Grupo do Senegal na Copa do Mundo

Grupo I: