O Boticário convida perfumistas globais para transformar emoções em perfumes

RESUMO | O Boticário reuniu cinco perfumistas de casas internacionais para criar o Box do Sentir, projeto que traduz saudade, garra, otimismo, euforia e amor em fragrâncias. Segundo a companhia, os sentimentos serviram de ponto de partida para novos perfumes. O kit será distribuído a clientes Ouro do Beautybox.

O Boticário reuniu cinco perfumistas de grandes casas internacionais de fragrâncias para transformar emoções associadas à cultura brasileira em perfumes. Batizado de Box do Sentir, o projeto explora cinco sentimentos: saudade, garra, otimismo, euforia e amor. A ideia, segundo a companhia, é que eles sejam usados como ponto de partida para os novos perfumes.

A iniciativa chega no mês em que é celebrado o Dia do Perfumista e coloca em evidência uma etapa da indústria de beleza que costuma ficar nos bastidores do consumidor: o trabalho autoral de transformar conceitos, memórias e referências culturais em ingredientes, notas e acordes.

Da emoção à fórmula

Sob liderança de César Veiga, perfumista do Grupo Boticário, cada emoção foi interpretada por um profissional ligado a uma das principais casas globais do setor. O projeto levou em conta a relação de cada perfumista com o Brasil.

O francês Yann Vasnier, da Givaudan, criou a interpretação do otimismo; a canadense Natasha Côté-Mouzannar, da IFF, ficou com a euforia; Leslie Gauthier, da Symrise, traduziu a garra; Veronique Nyberg, da Mane, trabalhou o amor; e Honorine Blanc, da Dsm-firmenich, foi responsável pela saudade.

Para Veiga, o movimento de usar a própria emoção para mostrar como ela pode orientar o processo criativo ajuda a aproximar a perfumaria de outras expressões artísticas.

"Quando um perfumista parte de uma emoção como saudade, amor, garra, euforia e otimismo, ele transforma memória, repertório e sensibilidade em uma linguagem olfativa", diz o perfumista do Grupo Boticário.

Cada profissional fez suas próprias escolhas de ingredientes, notas, acordes e construções olfativas para representar o sentimento recebido.

A saudade, por exemplo, ficou sob responsabilidade de Honorine Blanc, que nasceu no Líbano e relaciona sua experiência brasileira a elementos como comida, frutas, vegetação e cores. Já Gauthier viveu mais de uma década no Brasil e associou garra à ideia de raízes, pertencimento e permanência.

Côté-Mouzannar viveu três anos no país e levou para a interpretação da euforia referências ligadas às frutas e à percepção de uma energia coletiva. Vasnier encontrou no Brasil elementos de paisagem, luz e movimento para trabalhar o otimismo. E Nyberg partiu de sua relação de longa data com o país para construir a fragrância associada ao amor.

Perfumaria como território estratégico

A iniciativa também se insere em uma estratégia mais ampla do Boticário, que busca tratar a perfumaria como território de conhecimento e conversa com o consumidor.

A marca mantém o Neurolab, estrutura voltada ao estudo de respostas emocionais relacionadas a experiências sensoriais, além de um Centro de Pesquisa sobre o Olfato.

Recentemente, a companhia também lançou o Clube da Perfumaria, apresentado como um espaço para ampliar o debate sobre a categoria. O objetivo é reunir diferentes atores em torno do universo da perfumaria e discutir tendências.

Box do Sentir

As cinco fragrâncias do Box do Sentir não chegam ao mercado como uma nova linha convencional. O kit será distribuído para clientes do nível Ouro do Beautybox, programa de fidelidade do Grupo Boticário. A escolha transforma o projeto em uma experiência de relacionamento com uma parcela da base de consumidores.

O lançamento também ganhou uma dimensão presencial. Em parceria com a artista Simone Mattar, o Boticário transformou o conceito do Box do Sentir em uma experiência multissensorial apresentada a jornalistas e criadores de conteúdo, em um evento realizado em São Paulo na terça-feira, 22.

A artista concebeu uma gastroperformance que combinou paladar, visão, audição, tato e olfato para traduzir os conceitos por trás das cinco fragrâncias.

O que é o Box do Sentir do Boticário?

O Box do Sentir é um projeto do Boticário que transforma saudade, garra, otimismo, euforia e amor em fragrâncias. Segundo a companhia, as cinco emoções servirão de ponto de partida para novos perfumes.

Quais perfumistas participaram do Box do Sentir?

Yann Vasnier, da Givaudan, interpretou o otimismo; Natasha Côté-Mouzannar, da IFF, criou a euforia; Leslie Gauthier, da Symrise, traduziu a garra; Veronique Nyberg, da Mane, trabalhou o amor; e Honorine Blanc, da Dsm-firmenich, ficou responsável pela saudade.

Como as emoções foram transformadas em fragrâncias?

Cada perfumista escolheu ingredientes, notas, acordes e construções olfativas para representar a emoção recebida. César Veiga, perfumista do Grupo Boticário, afirma que esse processo transforma memória, repertório e sensibilidade em linguagem olfativa.

O Box do Sentir será vendido ao público?

As cinco fragrâncias não chegarão ao mercado como uma linha convencional. O kit será distribuído aos clientes do nível Ouro do Beautybox, programa de fidelidade do Grupo Boticário.