Copa do Mundo 2026: os memes que dominaram as redes e marcaram o torneio

A Copa do Mundo de 2026 ainda nem terminou, mas entregou grandes partidas, zebras históricas e disputas emocionantes. Fora dos gramados, outro campeonato aconteceu em ritmo acelerado: o dos memes. A cada rodada, torcedores encontravam um novo personagem, um lance inesperado ou uma situação curiosa para transformar em piada nas redes sociais.

Com o torneio entrando na reta decisiva, alguns virais já podem ser considerados parte da história desta edição. Muitos ultrapassaram o universo do futebol, ganharam repercussão internacional e até receberam interação dos próprios jogadores.

Ancelotti x Endrick

Poucos memes tiveram tanta longevidade quanto a suposta resistência de Carlo Ancelotti em colocar Endrick em campo. A brincadeira surgiu ainda na fase de grupos e acompanhou praticamente toda a campanha brasileira.

A criatividade dos torcedores levou a piada para diversos formatos, incluindo montagens, vídeos e publicações de perfis internacionais. O alcance foi tão grande que empresas e marcas entraram na tendência, enquanto a hashtag relacionada ao tema acumulou milhões de visualizações.

Endrick: me puedo subir contigo en el coche? Ancelotti: pic.twitter.com/P5M78Q1osr — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 23, 2026

"ArgenFIFA"

Cada vitória argentina alimentava uma enxurrada de publicações insinuando favorecimento da Fifa. O apelido "ArgenFifa" rapidamente se espalhou entre torcedores rivais, principalmente após decisões de arbitragem consideradas controversas.

Embora tenha surgido em tom de humor, o meme virou presença constante durante os jogos da seleção argentina e apareceu em milhares de publicações nas redes sociais.

Esta es la versión futbolística de la película de El show de Truman, donde los protagonistas descubren que nada era real, que todo era un montaje. Esas caras. Ese instante.pic.twitter.com/OB0wKRE9fy — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) July 13, 2026

Haaland, Vini Jr. e "As Branquelas"

Um dos memes mais criativos da Copa nasceu da recriação de uma cena do filme "As Branquelas", com Erling Haaland e Vini Jr. como protagonistas.

A montagem fez tanto sucesso que chegou ao próprio atacante norueguês. Haaland comentou que gostaria de recriar a cena, enquanto Vini Jr. respondeu entrando na brincadeira. O episódio ganhou dimensão internacional e reforçou o bom humor entre dois dos principais astros do futebol mundial.

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O jogador que quebrou o braço comemorando

A classificação da Inglaterra sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ganhou um capítulo inesperado após o apito final. O meio-campista Jordan Henderson correu em direção à torcida para celebrar a vaga nas quartas de final e tentou pular uma placa de publicidade.

estou obcecado com a história do jordan henderson que tá fora da copa do mundo pq QUEBROU O BRAÇO tentando pular uma placa de publicidade comemorando a vitória da inglaterra pic.twitter.com/ZKaYE7Fw9G — daviiii (@steImas) July 7, 2026

Na queda, o jogador sofreu uma grave lesão no punho. Henderson precisou ser atendido ainda no gramado, deixou o estádio de maca, foi levado ao hospital e acabou tendo indicação de cirurgia, encerrando sua participação na Copa do Mundo. A imagem do inglês sendo retirado com oxigênio rapidamente circulou pelo mundo.

Lucas Paquetá e a "bola de boliche"

Na vitória brasileira sobre o Japão, Lucas Paquetá protagonizou um lance impossível de ignorar. Após levar uma bolada no rosto de Bruno Guimarães, o meia caiu de forma desajeitada, lembrando uma bola de boliche derrubando pinos, segundo os próprios internautas.

As imagens renderam comparações com desenhos animados, videogames e cenas clássicas de humor físico, tornando o episódio um dos assuntos mais comentados daquele dia.

📁 lucas paquetá tomando uma bolada com efeito sonoro de pancada do chaves https://t.co/kletODmxdz pic.twitter.com/1VBy6v4Phb — acervo moranguinho 💗 (@morangoacervo) June 29, 2026

Mbappé ganha apelido inspirado em ditador africano

Outro episódio que movimentou a Copa aconteceu nos bastidores da seleção francesa. Kylian Mbappé passou a ser chamado por alguns companheiros de "Mobutu", em referência ao ditador congolês Mobutu Sese Seko, que governou o antigo Zaire por mais de três décadas.

O apelido surgiu como uma brincadeira com a influência exercida pelo atacante dentro da seleção francesa. O termo acabou vazando para a imprensa durante o Mundial e rapidamente viralizou nas redes sociais.

"Tu, finish": a frase de Jorge Jesus que virou meme

Um dos memes mais recentes da Copa surgiu longe dos gramados. Durante sua apresentação como novo técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus relembrou uma conversa que teve com Neymar nos tempos de Al-Hilal e revelou a frase que teria dito ao brasileiro: "Tu, finish". A declaração fazia referência ao momento em que o treinador concluiu que o atacante já não tinha condições de render no nível esperado.

A mistura de português com inglês caiu nas graças da internet. Em poucas horas, "Tu, finish" virou bordão nas redes sociais, ainda mais depois da participação "discreta" do atacante na campanha da Seleção Brasileira. Neymar sentiu dores na panturrilha direita durante uma partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Após exames, foi diagnosticado com um edema que evoluiu para uma lesão muscular de grau 2, e o atleta só teve condição de jogar no último confronto da fase de grupos, contra a Escócia.

🚨 AGORA! Jorge Jesus fala sobre Neymar em sua apresentação por Portugal: "O passado e o nome para mim não contam. Eu já treinei 2 dos 3 melhores jogadores do mundo. E um dia eu disse ao Neymar: 'tu, finish'." 🗞️ @B24PT

🎥 Reprodução pic.twitter.com/S5HJyqha5p — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 10, 2026

Ainda restam quatro jogos no Mundial

Apesar de estar em seus momentos derradeiros, ainda restam quatro jogos na Copa do Mundo de 2026. FrançaeEspanha se enfrentarão na próxima terça-feira, 14, às 16h, para decidir quem chega à final do torneio. Na quarta-feira, 15, também às 16h, será a vez dos ingleses enfrentarem os argentinos por uma vaga na grande final.

A disputa de terceiro lugar será no sábado, 18, às 18h, e a final será disputada no domingo, 19, às 16h.