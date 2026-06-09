Esporte

Fase de grupos copa 2026

Árbitro brasileiro vai apitar o jogo de estreia da Copa do Mundo de 2026

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro principal de México x África do Sul, partida que abre o torneio na Cidade do México

Wilton Pereira Sampaio: árbitro é um dos três representantes brasileiros na Copa do Mundo (Cesar Grecco/Palmeiras)

Wilton Pereira Sampaio: árbitro é um dos três representantes brasileiros na Copa do Mundo (Cesar Grecco/Palmeiras)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 9 de junho de 2026 às 17h52.

O Brasil estará representado no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. No duelo entre México x África do Sul, na quinta-feira, 11, às 16h, de Brasília, na Cidade do México, Wilton Pereira Sampaio será o árbitro responsável pelo apito.

Nascido em Goiânia, Wilton será acompanhado pelos assistentes, que também são brasileiros. Bruno Pires, de Goiânia, e Bruno Boschilia, do Paraná, estarão como auxiliares no confronto.

Completam a arbitragem os árbitros Juan Gabriel Benítez e Eduardo Cardozo, ambos paraguaios. No VAR, o colombiano Nicolas Gallo será responsável pela arbitragem de vídeo e terá como auxiliares o chileno Juan Lara e o francês Jerome Brisard.

Quais árbitros brasileiros estarão na Copa?

Além de Wilton Pereira Sampaio, a Copa do Mundo de 2026, no México, Canadá e Estados Unidos, ainda terá outros dois árbitros brasileiros. Raphael Claus, de São Paulo, e Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, representarão o país.

Já como assistentes, Danilo Manis, de São Paulo, Rodrigo Figueiredo, do Rio de Janeiro, e Rafael Alves, do Rio Grande do Sul, completam o grupo de brasileiros no Mundial.

O duelo entre México x África do Sul será o primeiro da competição. No mesmo dia, às 23h, Coreia do Sul e Tchéquia fazem o segundo jogo do Mundial e do grupo A.

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