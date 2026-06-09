Árbitro brasileiro vai apitar o jogo de estreia da Copa do Mundo de 2026

O Brasil estará representado no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. No duelo entre México x África do Sul, na quinta-feira, 11, às 16h, de Brasília, na Cidade do México, Wilton Pereira Sampaio será o árbitro responsável pelo apito.

Nascido em Goiânia, Wilton será acompanhado pelos assistentes, que também são brasileiros. Bruno Pires, de Goiânia, e Bruno Boschilia, do Paraná, estarão como auxiliares no confronto.

Completam a arbitragem os árbitros Juan Gabriel Benítez e Eduardo Cardozo, ambos paraguaios. No VAR, o colombiano Nicolas Gallo será responsável pela arbitragem de vídeo e terá como auxiliares o chileno Juan Lara e o francês Jerome Brisard.