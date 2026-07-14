Veja quanto vale cada seleção semifinalista da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 chega à fase semifinal reunindo quatro das principais potências do futebol mundial. Argentina, França, Inglaterra e Espanha seguem vivas na briga pelo título e, além do desempenho dentro de campo, também impressionam pelos valores de mercado de seus elencos.

As quatro seleções semifinalistas somam juntas mais de € 4,9 bilhões em valor de mercado, o equivalente a aproximadamente R$ 28,6 bilhões. O destaque fica para a França, dona do elenco mais valioso entre os sobreviventes da competição. Os valores são de acordo com o Transfermarkt

A seleção francesa tem o elenco mais caro entre as semifinalistas, avaliado em € 1,52 bilhão (R$ 8,89 bilhões). O principal nome é Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, estimado em € 180 milhões (R$ 1,05 bilhão). Além dele, os franceses ainda contam com jogadores que ultrapassam a marca dos € 100 milhões, como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e William Saliba.

A Inglaterra ocupa a segunda colocação entre os elencos mais valiosos da semifinal, com valor estimado em € 1,36 bilhão (R$ 7,96 bilhões). O jogador mais valorizado da equipe inglesa é Jude Bellingham, avaliado em € 130 milhões (R$ 761,1 milhões). Os ingleses ainda contam com outros atletas entre os mais caros do torneio, como Declan Rice e Bukayo Saka.

Embora possua apenas o terceiro elenco mais valioso da semifinal, avaliado em € 1,22 bilhão (R$ 7,14 bilhões), a Espanha conta com o jogador de maior valor de mercado entre os quatro semifinalistas.

O atacante Lamine Yamal, principal destaque da seleção espanhola, está avaliado em € 200 milhões (R$ 1,17 bilhão). Além dele, Pedri também aparece entre os atletas mais valorizados do Mundial.

Por fim, a atual campeã mundial, a Argentina tem o elenco menos valioso entre as quatro seleções restantes, mas ainda assim ultrapassa a marca de € 800 milhões. Segundo o Transfermarkt, os argentinos têm um elenco avaliado em € 807,5 milhões (R$ 4,72 bilhões). O jogador mais valioso da equipe é o atacante Julián Álvarez, estimado em € 100 milhões (R$ 583,26 milhões).

Os jogadores mais valiosos da semifinal