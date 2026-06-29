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Fase de grupos copa 2026

Holanda x Marrocos: horário e onde assistir ao vivo ao jogo de hoje da Copa do Mundo

O histórico de confrontos entre as duas seleções é curto, mas favorável aos europeus

Virgil van Dijk, da Holanda: equipe vai enfrentar o Marrocos na primeira fase do mata-mata (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Virgil van Dijk, da Holanda: equipe vai enfrentar o Marrocos na primeira fase do mata-mata (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h26.

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Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 22h, em duelo válido pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

A partida acontece no Estadio BBVA, em Monterrey (México), em jogo eliminatório que define quem avança às oitavas de final do torneio.

A seleção europeia avançou como líder do grupo F com sete pontos, enquanto os africanos também somaram sete pontos e terminaram na segunda colocação de sua chave, ficando atrás apenas do Brasil no saldo de gols no grupo C.

Uma curiosidade: o trio de arbitragem será brasileiro, composto por Wilton Pereira Sampaio e pelos assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia.

Retrospecto entre os dois países

O histórico de confrontos entre as duas seleções é curto, mas favorável aos europeus:

  • 3 jogos disputados
  • 2 vitórias da Holanda
  • 1 vitória do Marrocos
  • Nenhum empate

Jogos anteriores:

  • 1994 (Copa do Mundo): Marrocos 1x2 Holanda - fasede grupos
  • 1999 (amistoso): Holanda 1x2 Marrocos
  • 2017 (amistoso): Marrocos 1x2 Holanda

Momento das seleções

A Holanda chega com um dos ataques mais produtivos do torneio até aqui. A equipe marcou 10 gols em três partidas.

Já Marrocos manteve a consistência que o levou a uma campanha histórica em 2022. A equipe africana segue com defesa sólida e eficiência nos contra-ataques, terminando a fase de grupos sem perder.

Onde assistir

 

  • CazéTV
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