Holanda x Marrocos: horário e onde assistir ao vivo ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 22h, em duelo válido pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

A partida acontece no Estadio BBVA, em Monterrey (México), em jogo eliminatório que define quem avança às oitavas de final do torneio.

A seleção europeia avançou como líder do grupo F com sete pontos, enquanto os africanos também somaram sete pontos e terminaram na segunda colocação de sua chave, ficando atrás apenas do Brasil no saldo de gols no grupo C.

Uma curiosidade: o trio de arbitragem será brasileiro, composto por Wilton Pereira Sampaio e pelos assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia.

Retrospecto entre os dois países

O histórico de confrontos entre as duas seleções é curto, mas favorável aos europeus:

3 jogos disputados

2 vitórias da Holanda

1 vitória do Marrocos

Nenhum empate

Jogos anteriores:

1994 (Copa do Mundo) : Marrocos 1x2 Holanda - fasede grupos

: Marrocos 1x2 Holanda - fasede grupos 1999 (amistoso) : Holanda 1x2 Marrocos

: Holanda 1x2 Marrocos 2017 (amistoso): Marrocos 1x2 Holanda

Momento das seleções

A Holanda chega com um dos ataques mais produtivos do torneio até aqui. A equipe marcou 10 gols em três partidas.

Já Marrocos manteve a consistência que o levou a uma campanha histórica em 2022. A equipe africana segue com defesa sólida e eficiência nos contra-ataques, terminando a fase de grupos sem perder.

Onde assistir