Holanda x Marrocos: horário e onde assistir ao vivo ao jogo de hoje da Copa do Mundo

Virgil van Dijk, da Holanda: equipe vai enfrentar o Marrocos na primeira fase do mata-mata (Lars Baron/Getty Images/AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h26.
Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 22h, em duelo válido pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.
A partida acontece no Estadio BBVA, em Monterrey (México), em jogo eliminatório que define quem avança às oitavas de final do torneio.
A seleção europeia avançou como líder do grupo F com sete pontos, enquanto os africanos também somaram sete pontos e terminaram na segunda colocação de sua chave, ficando atrás apenas do Brasil no saldo de gols no grupo C.
Uma curiosidade: o trio de arbitragem será brasileiro, composto por Wilton Pereira Sampaio e pelos assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia.
O histórico de confrontos entre as duas seleções é curto, mas favorável aos europeus:
A Holanda chega com um dos ataques mais produtivos do torneio até aqui. A equipe marcou 10 gols em três partidas.
Já Marrocos manteve a consistência que o levou a uma campanha histórica em 2022. A equipe africana segue com defesa sólida e eficiência nos contra-ataques, terminando a fase de grupos sem perder.