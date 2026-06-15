Vai à Copa do Mundo? Saiba o que é permitido levar na bagagem e evite problemas no embarque

A Copa do Mundo de 2026, que é realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, começou oficialmente, e milhares de brasileiros estão organizando a viagem para acompanhar o torneio. Além de passagens, hospedagem e ingressos, um detalhe pode fazer toda a diferença para evitar transtornos no aeroporto: conhecer as regras de bagagem para voos internacionais.

Autoridades federais reforçam que alguns itens comuns no dia a dia, como carregadores portáteis e produtos de higiene pessoal, estão sujeitos a restrições específicas. O descumprimento das normas pode resultar na retenção de objetos durante a inspeção de segurança e até em atrasos no embarque.

Entre os itens que exigem maior atenção estão os power banks, baterias portáteis utilizadas para recarregar celulares e outros dispositivos eletrônicos. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou recentemente as orientações para o transporte desses equipamentos.

Pelas regras em vigor, os carregadores portáteis devem ser levados exclusivamente na bagagem de mão. O despacho desses dispositivos é proibido por motivos de segurança. Cada passageiro pode transportar no máximo dois aparelhos com capacidade de até 100 watt-hora (Wh). Equipamentos com capacidade entre 100 Wh e 160 Wh dependem de autorização prévia da companhia aérea. Acima desse limite, o transporte não é permitido.

Outra determinação importante é que os power banks não podem ser utilizados nem recarregados durante o voo.

Limite para líquidos na bagagem de mão

Os viajantes também devem ficar atentos às regras para transporte de líquidos em voos internacionais. Frascos contendo líquidos, géis, cremes, pastas ou aerossóis precisam ter capacidade máxima de 100 mililitros cada.

Todos os recipientes devem ser acondicionados em uma única embalagem plástica transparente, vedável e com capacidade máxima de um litro. Durante a inspeção de segurança, essa embalagem deverá ser apresentada separadamente aos agentes responsáveis. A recomendação vale para produtos de higiene, cosméticos e bebidas. Embalagens transparentes do tipo zip lock são aceitas, embora não sejam obrigatórias.

Já medicamentos de uso contínuo, fórmulas infantis e itens necessários por razões médicas seguem procedimentos específicos. Nesses casos, especialistas recomendam que o passageiro leve receitas, laudos ou documentos médicos para eventual comprovação.

Vacinação e documentos

Além da bagagem, os órgãos federais orientam os torcedores a verificarem com antecedência a documentação sanitária exigida pelo país de destino ou por eventuais conexões internacionais.

Dependendo do roteiro da viagem, pode ser necessário apresentar o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). O Ministério da Saúde também recomenda que os viajantes mantenham a carteira de vacinação atualizada e levem consigo os comprovantes, inclusive aqueles disponíveis digitalmente por meio do aplicativo Meu SUS Digital.

A vacina contra febre amarela merece atenção especial. Quando exigida, a imunização deve ser realizada pelo menos dez dias antes da viagem para que seja considerada válida pelas autoridades sanitárias.

Antes de seguir para o aeroporto, vale ainda conferir a validade do passaporte, dos vistos e dos demais documentos de viagem, além de consultar as regras específicas da companhia aérea escolhida.