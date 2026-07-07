Ayrton Senna se torna oficialmente um herói nacional

No dia 1° de julho deste ano, o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna foi oficialmente reconhecido como Herói Nacional ao ter seu nome escrito nas páginas do “Livro dos Heróis da Pátria”.

O texto publicado no Diário Oficial da União mostra que o reconhecimento foi proposto pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), obteve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e foi aprovado em decisão terminativa pela Comissão de Esporte (CEsp) do Senado, em maio.

O título de Herói ou Heroína da Pátria é concedido a personalidades que tiveram papel relevante na defesa ou na construção do País.

“Para o Instituto Ayrton Senna, esse reconhecimento é muito significativo porque confirma algo que o Brasil já sente há décadas: Ayrton ultrapassou o esporte e se tornou uma referência nacional de valores, atitude e compromisso com o País”, disse à Esfera Brasil Ewerton Fulini, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna.

A vida e a memória de Ayrton

No fim da década de 1980 e começo da década de 1990, Ayrton foi referência para toda a modalidade e conquistou uma legião de fãs por todo o mundo, mas principalmente no Brasil.

“Sua imagem permanece viva porque ele representava algo muito profundo para os brasileiros: a possibilidade de competir com os melhores do mundo sem perder a identidade, a emoção e o compromisso com o País”, confessou ele.

Na modalidade, ele era reconhecido pela destreza no volante, a ousadia, além do controle e da velocidade que conseguia atingir em condições inóspitas, principalmente na chuva.

“A imagem de Ayrton permanece forte porque combina excelência, coragem, disciplina, sensibilidade e amor pelo Brasil. Ele representava a busca constante por fazer melhor, por superar limites e por acreditar que o Brasil sempre pode mirar mais alto”, falou Ewerton.

Declarado Patrono do Esporte Brasileiro em 2023 pela Lei 14.559, Ayrton Senna construiu uma carreira brilhante na Fórmula 1, com 41 vitórias em Grandes Prêmios e três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991).

Sua trajetória, contudo, foi interrompida precocemente no dia 1º de maio de 1994, quando o piloto faleceu aos 34 anos de idade em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

Atualmente, o nome do piloto é celebrado em ruas, rodovias, hospitais, institutos e, mais recentemente nas páginas de aço do Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, que fica exposto no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

“Esse reconhecimento ajuda a aproximar as novas gerações de uma história que não deve ficar restrita à memória de quem viu Ayrton correr. Ele permite que crianças e jovens conheçam não apenas o piloto, mas os valores que ele representava”, concluiu o vice-presidente do Instituto.