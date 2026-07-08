Ferrovia Transnordestina alcança 82% das obras; veja quando ficará pronta e qual será seu impacto

A Ferrovia Transnordestina alcançou 82% de execução física em sua primeira fase, consolidando o avanço da maior obra de infraestrutura linear atualmente em andamento no Brasil. O marco foi atingido após a entrega de um novo trecho de pouco mais de 100 quilômetros entre Acopiara e Quixeramobim, no Ceará.

Com a inauguração, realizada na presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Governador do Ceará, Elmano de Freitas, a ferrovia passou a somar 777 quilômetros de infraestrutura concluída. Durante o evento, Lula classificou o empreendimento como uma obra essencial para ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico do Nordeste.

O que é a Ferrovia Transnordestina?

Projetada para fortalecer a logística de transporte de cargas, a Transnordestina ligará Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará, passando por Salgueiro, em Pernambuco. Ao todo, serão 1.206 quilômetros de extensão, atravessando 53 municípios nordestinos.

O principal objetivo é criar um corredor ferroviário capaz de reduzir custos de transporte, aumentar a competitividade da produção regional e facilitar o escoamento de cargas como grãos, fertilizantes, combustíveis e minérios até um dos principais portos do Nordeste.

A obra é considerada prioritária pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que coordena a liberação de recursos em parceria com a concessionária Transnordestina Logística S.A. (TLSA), o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Quando ficará pronta?

Segundo o governo federal, a expectativa é concluir toda a primeira etapa da ferrovia até o fim de 2027. Os investimentos totais previstos somam R$ 15 bilhões, dos quais R$ 9,8 bilhões já haviam sido executados até março deste ano.

Parte do financiamento é garantida pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pelo MIDR, responsável por assegurar recursos para acelerar a execução dos diferentes trechos da ferrovia.

Além da entrega do novo segmento ferroviário, o governo anunciou outras medidas voltadas à expansão da infraestrutura logística da região. Foram entregues 100 vagões graneleiros para o transporte de grãos e fertilizantes, além da encomenda de outras 370 unidades. Também foi assinada a ordem de serviço para a construção do Ramal Nelog, que conectará a Transnordestina ao Terminal de Uso Privado (TUP) Nelog, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.