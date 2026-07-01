Entenda o que acontece se uma eleição majoritária tiver apenas dois candidatos 

Com a desistência de Kim Kataguiri (Missão-SP) e de Paulo Serra (PSDB-SP) pelo cargo de Governador do Estado de São Paulo, esse pleito tem apresentado um cenário raro e pouco explorado no ambiente da política moderna brasileira: a possibilidade de uma disputa entre apenas dois candidatos em uma eleição majoritária.

Apesar de ser pouco usual, essa situação está prevista nas leis eleitorais. O primeiro turno ocorre normalmente, cumprindo com os mesmos prazos e práticas de qualquer outro cargo. No entanto, o segundo turno não aconteceria, por questões matemáticas e legais.

“Com apenas dois candidatos, a tendência é que a eleição seja decidida já no primeiro turno. Afinal, em caso de um empate exato no número de votos válidos, é eleito o candidato mais velho que, no caso do Governo de São Paulo, seria Fernando Haddad”, explicou o advogado e professor de Direito Constitucional da UnB e da UFPR, Miguel Godoy.

O petista tem 63 anos de idade, tendo nascido em 25 de janeiro de 1963. Já Tarcísio de Freitas nasceu em 19 de junho de 1975, tendo 51 anos completos.

Segundo o doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, Robson Carvalho, na hora de determinar o candidato eleito apenas os votos válidos são levados em consideração, ou seja, votos em branco, nulo e eleitores ausentes não entram na base de cálculo — diferente do que acontece nas pesquisas de intenção de voto.

Contexto histórico

Desde a redemocratização do país com o fim da ditadura militar, essa situação na disputa pelo governo de um estado só aconteceu em uma oportunidade: No Tocantins em 2010, quando Siqueira Campos (PSDB) e Carlos Gaguim (PMDB) se enfrentaram.

Na ocasião, Siqueira Campos representava uma coligação de 13 partidos e saiu vencedor da disputa com 50,52% dos votos válidos no primeiro turno.

Carlos Gaguim, que tinha ao seu lado 11 partidos, ficou com os 49,48% restantes.

“Isso pode ser causado por um nível de polarização muito alto, o que deixa a eleição dividida entre dois grupos políticos e termina com apenas dois candidatos”, explicou Robson.