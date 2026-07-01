Transporte rodoviário interestadual projeta alto movimento para as férias de julho

"Julho é um mês tradicional de aquecimento em nosso movimento. Esperamos a manutenção dos patamares dos anos anteriores. Estamos otimistas e preparados", afirma a diretora-geral da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), Letícia Pineschi. O setor vem de uma tendência de alta iniciada em junho, mês que superou a marca de 3,2 milhões de passageiros do ano anterior, com cerca de 3,6 milhões de embarques, impulsionado pelas festas juninas.

Letícia pondera que o cenário de junho teve suas particularidades devido ao mundial de futebol, apontando que "a Copa costuma impactar negativamente as viagens, dado que as pessoas preferem ver os jogos em casa ou com amigos no bar preferido. Entretanto ela acontece num período de férias então esse impacto deve ao final apenas ser um junho menos aquecido que outros".

Janela de oportunidade

Um dos principais fatores que consolidam o otimismo do setor rodoviário regular é a alta nos preços das passagens aéreas. O encarecimento da aviação tem feito com que uma parcela significativa de passageiros revise suas opções e migre para o ônibus em viagens de curta e média distância. Para atrair e reter esse público exigente, as empresas investiram no conforto e na tecnologia.

As grandes operadoras do mercado já registram esse reflexo positivo no planejamento para o período, com crescimento que, em alguns casos, vai além de 30% de um mês regular.

Destinos mais procurados

As rotas de maior procura concentram-se no fluxo entre os grandes centros urbanos do Sudeste, englobando São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de conexões com o Sul, Centro-Oeste e as capitais litorâneas do Nordeste. Destinos turísticos tradicionais como Gramado, Ouro Preto, Petrolina e Salvador lideram a busca por passagens neste período do ano.