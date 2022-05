Quem tem direito ao seguro-desemprego?

comuns é quem tem direito ao benefício, que oferece assistência financeira temporária ao trabalhador que ficou desempregado.

De forma geral, estão aptos a receber o seguro os trabalhadores formais e domésticos com carteira assinada demitidos sem justa causa ou com dispensa indireta (quando o empregado deixa o serviço por falta grave do empregador).

Mas outros grupos também se enquadram: empregados com contrato suspenso por participação em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, pescadores profissionais durante o período do defeso e trabalhadores resgatados de condição semelhante à escravidão.

Em qualquer um dos casos, além da razão da dispensa, a pessoa não pode ter outro tipo de renda, ser favorecido por outro benefício previdenciário de prestação continuada (exceto auxílio-acidente ou pensão por morte) nem ser sócio em empresas.

Como saber se tenho direito ao seguro-desemprego?

Há ainda pré-requisitos específicos de cada modalidade de segurado para que o seguro-desemprego seja aprovado.

Trabalhador formal

Quantos meses de trabalho tenho que ter para receber o seguro desemprego?

Para solicitar o seguro pela primeira vez, o trabalhador precisa ter atuado no mínimo por 12 meses com carteira assinada nos últimos 18 meses anteriores à data da demissão.

Na segunda solicitação, é necessário ter trabalhado nove meses dentro dos últimos 12 meses antes da dispensa. Já a partir da terceira, deve estar registrado na empresa por pelo menos seis meses.

Empregado doméstico

A regra é ter trabalhado na função por no mínimo 15 meses nos dois anos que antecederam a dispensa; possuir 15 recolhimentos ao FGTS como empregado doméstico; e estar inscrito como Contribuinte Individual da Previdência Social com 15 contribuições ao INSS.

Bolsa de qualificação

Quem vai requerer o benefício deve estar com o contrato de trabalho suspenso e devidamente matriculado no curso.

Pescador artesanal

Deve possuir inscrição no INSS como segurado especial; comprovar venda do pescado a pessoa jurídica ou cooperativa nos últimos 12 meses antes do defeso; atestar o exercício profissional da atividade, de modo ininterrupto entre o defeso anterior e o em curso.

Trabalhador resgatado

É necessário comprovar o resgate de regime de trabalho análogo à escravidão.

Prazo para solicitar o seguro-desemprego

A atenção à data de solicitação do seguro desemprego é fundamental para ter direito ao benefício. Cada grupo de trabalhadores tem um prazo diferente.

O trabalhador comum deve requerer o seguro-desemprego entre o 7º e o 120º dia, contados da data de demissão. O empregado doméstico, do 7º ao 90º dia após a dispensa.

Já para a bolsa de qualificação, o pedido deve ser feito durante a suspensão do contrato de trabalho. O pescador artesanal pode dar entrada ao longo do período de proibição de pesca, em até 120 dias do início do defeso. E o trabalhador resgatado deve fazer o pedido dentro de 90 dias a partir do resgate.