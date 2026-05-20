Move Brasil reduz juros para Uber e taxistas pela metade: veja simulação

O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, lançado nesta terça-feira, 19, pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve reduzir em mais da metade o custo dos juros pagos por motoristas de aplicativo e taxistas na compra de veículos novos em comparação às taxas médias praticadas atualmente no mercado.

Uma análise da EXAME com base nos dados oficiais de 40 instituições listadas pelo Banco Central mostra que, enquanto o financiamento tradicional de veículos cobra, em média, 26,23% ao ano de juros, o programa deve operar com uma taxa de 12,6% ao ano para homens e 11,6% ao ano para mulheres.

Nas simulações feitas pela reportagem, isso reduz o gasto total com juros em mais de R$ 78 mil ao longo do contrato.

A iniciativa prevê o financiamento de veículos de até R$ 150 mil de montadoras habilitadas no Programa Mover, entre elas Volkswagen, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM.

Em um primeiro momento, os motoristas deverão se cadastrar no site do programa. Após a análise, que deve levar até cinco dias úteis, os contemplados receberão, a partir de 19 de junho, uma notificação para procurar concessionárias ou bancos participantes.

Segundo o governo, as taxas oficiais ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mas o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Fernando Elias Rosa, antecipou nesta terça que a expectativa é de juros de 12,6% ao ano para homens e 11,6% ao ano para mulheres.

Os percentuais ficam abaixo da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 14,5o% ao ano, e distantes das taxas cobradas hoje pelas instituições financeiras para financiamento de veículos.

Durante o lançamento do programa, Lula afirmou que a proposta pode substituir o alto custo do aluguel de carros enfrentado atualmente por motoristas de aplicativo e trabalhadores do delivery.

Quanto custa financiar um carro pelo programa do governo e pelo mercado tradicional

Para medir o tamanho da diferença entre o programa e o crédito tradicional, a EXAME analisou o Relatório de Taxas de Juros do Banco Central para a modalidade "Aquisição de veículos – Prefixado (Pessoa Física)", referente ao período entre 29 de abril e 6 de maio de 2026. O cálculo considerou as taxas de instituições financeiras, incluindo bancos de montadoras, grandes bancos comerciais e financeiras independentes.

Com base nesses números, a EXAME simulou quanto custaria um financiamento nas condições médias do mercado e quanto custaria nas taxas previstas pelo programa do governo.

No cenário tradicional, foi considerado um veículo de R$ 150 mil financiado à taxa média de 26,23% ao ano.

Já nas simulações do programa federal, a reportagem considerou um valor financiado de R$ 142,5 mil. É que embora o limite máximo do programa seja de R$ 150 mil, haverá desconto mínimo obrigatório de 5% no valor do veículo antes da aplicação do financiamento. As montadoras poderão oferecer descontos adicionais.

O impacto da diferença dos juros aparece diretamente no custo total do contrato. Na simulação com a taxa média de mercado, a quantia paga em juros quase equivale ao valor original do veículo.

Já nas simulações com juros entre 11,5% e 12,6% ao ano, o peso dos juros cai para uma faixa entre 27,1% e 28,8% do valor total pago. A diferença também aparece no valor absoluto desembolsado em juros. Na simulação com taxa média de mercado, o consumidor pagaria R$ 131.198,21 apenas em juros ao longo do financiamento.

Já no cenário de menor custo, com taxa de 11,6% ao ano, o gasto total com juros cai para R$ 52.923,30. Na prática, a diferença entre os dois cenários supera R$ 78 mil. Todas as simulações consideraram o prazo máximo de 72 meses.

Financiamento de Veículos Quanto custa financiar um carro pelo Move Brasil Táxi e Aplicativos e pelo mercado tradicional? Três simulações comparadas Com base nas taxas divulgadas pelo Banco Central, comparamos o custo total de três cenários de financiamento — dois com as do novo programa do governo federal e um na média do mercado bancário Resumo — parcela mensal e total de juros motoristas homens Simulação 1 R$ 2.780 ,42/mês 72 parcelas · 12,6% a.a. · 0,9938% a.m. Total de juros: R$ 57.690,51 motoristas mulheres - Menor custo total Simulação 2 R$ 2.714 ,21/mês 72 parcelas · 11,6% a.a. · 0,9188% a.m. Total de juros: R$ 52.923,30 Média de mercado Simulação 3 R$ 3.905 ,53/mês 72 parcelas · 26,23% a.a. · 1,9601% a.m. Total de juros: R$ 131.198,21 Comparativo detalhado Indicador Simulação 1

12,6% a.a. · R$ 142.500 Simulação 2

11,6% a.a. · R$ 142.500 Simulação 3

26,23% a.a. · R$ 150.000 Valor financiado R$ 142.500,00 R$ 142.500,00 R$ 150.000,00 Prazo 72 meses 72 meses 72 meses Taxa ao ano 12,60% a.a. 11,60% a.a. 26,23% a.a. Taxa ao mês (equiv.) 0,9938% a.m. 0,9188% a.m. 1,9601% a.m. Parcela mensal (Price) R$ 2.780,42 R$ 2.714,21 R$ 3.905,53 Total pago (72×) R$ 200.190,51 R$ 195.423,30 R$ 281.198,21 Total de juros R$ 57.690,51 R$ 52.923,30 R$ 131.198,21 Juros % do total pago 28,8% 27,1% 46,7% Fonte: Banco Central do Brasil — Nota de Crédito, taxas por modalidade (Aquisição de Veículos – Prefixado, Pessoa Física). Cálculo pela Tabela Price. Dados de maio de 2026. (Tabela gerada com inteligência artificial)