Veja quanto fica financiar um carro com desconto do governo para Uber e taxistas

Governo Federal: programa visa incentivar troca de frota para motoristas de apps de corrida e taxistas (Freepik)
Repórter de finanças
Publicado em 19 de maio de 2026 às 16h50.
O Governo Federal acaba de lançar o programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, que oferece financiamento subsidiado para motoristas de aplicativo e taxistas comprarem carros novos de até R$ 150 mil.
Para homens, a taxa de juros de financiamentoserá será de 12,6% ao ano, cerca de 1,05% ao mês. Para mulheres, será de 11,6%, 0,96% ao mês.
Apesar do limite máximo ser de R$ 150 mil, haverá um desconto mínimo obrigatório de 5%. Ou seja, o financiamento será aplicado em cima de R$ 142.500. As montadoras que quiserem dar mais desconto, também poderão.
Neste sentido, as parcelas para adquirir o veículo no valor máximo com desconto (R$ 142.500), no prazo máximo (72 meses) variam de R$ 2.780,42 (homens) e R$ 2.714,21 (mulheres). Os juros ficariam, respectivamente, R$ 57.690,51 e R$ 52.923,30, chegando a um custo total de R$ 200.190,51 e R$ 195.423,30.
Os cálculos consideram o regime de capitalização composta da Tabela Price, que é o padrão oficial do mercado financeiro brasileiro para o Custo Efetivo Total (CET).
Já as parcelas para adquirir o veículo com entrada de R$ 30 mil variam de R$ 2.195,07 na simulação com juros de 12,6% ao ano e R$ 2.142,80 na simulação com taxa de 11,6% ao ano, no prazo de 72 meses. Os juros totais ficariam em R$ 45.545,14 e R$ 41.781,56, respectivamente, levando o custo financiado total para R$ 158.045,14 e R$ 154.281,56.
Com uma entrada de R$ 45 mil, as prestações do financiamento ficariam em R$ 1.902,40 no cenário com juros de 12,6% ao ano e em R$ 1.857,09 na simulação com taxa de 11,6% ao ano, considerando um prazo de 72 meses. Ao final do contrato, o valor pago em juros seria de R$ 39.472,45 e R$ 36.210,68, respectivamente. Assim, o custo total financiado alcançaria R$ 136.972,45 no primeiro cenário e R$ 133.710,68 no segundo.
O programa vale apenas para veículos novos de montadoras participantes do Mover, como Fiat, Volkswagen, Toyota, BYD e Hyundai e deve ser enquadrado como sustentável (flex, elétricos e híbridos a etanol).
Os interessados devem se cadastrar pelo site gov.br/movebrasil. Em até cinco dias úteis, o governo informará se o motorista está apto a participar. A partir de 19 de junho, os aprovados poderão procurar concessionárias e bancos credenciados para solicitar o financiamento.
As taxas de juros serão de 12,6% ao ano para homens e 11,6% para mulheres, com prazo de pagamento de até 72 meses e carência de seis meses para começar a pagar a primeira parcela, prevista apenas para 2027.
Podem participar taxistas regularizados e motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e mínimo de 100 corridas no mesmo app. A análise final de crédito será feita pelos bancos.
O programa contará com garantia do FGI-PEAC, fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que cobre até 80% do risco das operações, para facilitar a concessão de crédito à categoria.