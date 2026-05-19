Veja quanto fica financiar um carro com desconto do governo para Uber e taxistas

O Governo Federal acaba de lançar o programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, que oferece financiamento subsidiado para motoristas de aplicativo e taxistas comprarem carros novos de até R$ 150 mil.

Para homens, a taxa de juros de financiamentoserá será de 12,6% ao ano, cerca de 1,05% ao mês. Para mulheres, será de 11,6%, 0,96% ao mês.

Apesar do limite máximo ser de R$ 150 mil, haverá um desconto mínimo obrigatório de 5%. Ou seja, o financiamento será aplicado em cima de R$ 142.500. As montadoras que quiserem dar mais desconto, também poderão.

Simulação sem entrada

Neste sentido, as parcelas para adquirir o veículo no valor máximo com desconto (R$ 142.500), no prazo máximo (72 meses) variam de R$ 2.780,42 (homens) e R$ 2.714,21 (mulheres). Os juros ficariam, respectivamente, R$ 57.690,51 e R$ 52.923,30, chegando a um custo total de R$ 200.190,51 e R$ 195.423,30.

Os cálculos consideram o regime de capitalização composta da Tabela Price, que é o padrão oficial do mercado financeiro brasileiro para o Custo Efetivo Total (CET).

Métrica (Principal: R$ 142.500,00) Simulação 1 (12,6% a.a.) Simulação 2 (11,6% a.a.) Taxa Mensal 0,99% a.m. 0,92% a.m. Parcela Mensal R$ 2.780,42 R$ 2.714,21 Total de Juros R$ 57.690,51 R$ 52.923,30 Custo Total R$ 200.190,51 R$ 195.423,30 Simulação com entrada de R$ 30 mil Já as parcelas para adquirir o veículo com entrada de R$ 30 mil variam de R$ 2.195,07 na simulação com juros de 12,6% ao ano e R$ 2.142,80 na simulação com taxa de 11,6% ao ano, no prazo de 72 meses. Os juros totais ficariam em R$ 45.545,14 e R$ 41.781,56, respectivamente, levando o custo financiado total para R$ 158.045,14 e R$ 154.281,56.

Métrica (Entrada: R$ 30.000,00) Simulação 1 (12,6% a.a.) Simulação 2 (11,6% a.a.) Taxa Mensal 0,99% a.m. 0,92% a.m. Parcela Mensal R$ 2.195,07 R$ 2.142,80 Total de Juros R$ 45.545,14 R$ 41.781,56 Custo Financiado Total R$ 158.045,14 R$ 154.281,56 Simulação com entrada de R$ 45 mil Com uma entrada de R$ 45 mil, as prestações do financiamento ficariam em R$ 1.902,40 no cenário com juros de 12,6% ao ano e em R$ 1.857,09 na simulação com taxa de 11,6% ao ano, considerando um prazo de 72 meses. Ao final do contrato, o valor pago em juros seria de R$ 39.472,45 e R$ 36.210,68, respectivamente. Assim, o custo total financiado alcançaria R$ 136.972,45 no primeiro cenário e R$ 133.710,68 no segundo.