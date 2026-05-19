BTG lança assistente de IA que consolida despesas e gera previsão de gastos

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) agora tem um assistente financeiro pessoal incorporado ao aplicativo BTG Banking. O “Minhas Finanças” combina inteligência artificial, dados do open finance e integração nativa ao WhatsApp para oferecer ao usuário uma visão consolidada de sua vida financeira.

O núcleo da ferramenta é uma camada de inteligência artificial que analisa o histórico de transações do cliente dentro do ecossistema BTG e gera previsões automáticas de gastos. A proposta é permitir que o usuário visualize seu cenário financeiro antes mesmo do início do mês, antecipando tendências de consumo e facilitando ajustes no orçamento.

Com o open finance, é possível consolidar em um único ambiente as contas mantidas em outras instituições financeiras conectadas, entregando o que o banco chama de "visão 360º" da rotina de gastos.

Entre as funcionalidades disponíveis estão a criação de tags personalizadas para categorização de despesas, comparativos de desempenho financeiro por período e definição de limites mensais de gastos. O sistema também permite que o cliente customize o dia de início do seu "mês financeiro" de acordo com a data de recebimento de sua renda e exclua gastos sazonais ou atípicos das métricas mensais, evitando distorções no planejamento.

WhatsApp e planilha automática

Pelo WhatsApp, o cliente pode consultar despesas acumuladas por categoria ou verificar status de pagamentos por mensagem de texto, sem precisar abrir o aplicativo. Para quem prefere uma análise mais aprofundada fora do ambiente mobile, o “Minhas Finanças” também envia mensalmente, por e-mail, uma planilha já consolidada e categorizada, eliminando o preenchimento manual de controles financeiros.

"A ferramenta é moldada à vida de cada pessoa, adaptando-se a qualquer ciclo financeiro e trazendo mais controle, clareza e previsibilidade para a relação com o dinheiro", afirmou Bruno Peuker, Head de Banking do BTG Pactual, em comunicado sobre o lançamento.

Estratégia de tecnologia do BTG

O lançamento faz parte da agenda de expansão tecnológica do banco. Em 2025, o BTG havia lançado um assistente virtual baseado em IA capaz de processar texto, voz e imagens para realizar transações e pagamentos. A plataforma foi aprimorada recentemente com a emissão automatizada de comprovantes de Imposto de Renda, entre outras atualizações.