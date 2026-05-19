Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Consignado do INSS terá biometria facial obrigatória a partir de hoje

Modelo de reconhecimento foi adotado para combater fraudes e vazamento de dados

Biometria facial: novas regras para a contratação de consignado por beneficiários entram em vigor a partir de hoje (dem10/Getty Images)

Biometria facial: novas regras para a contratação de consignado por beneficiários entram em vigor a partir de hoje (dem10/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h04.

A partir de hoje, aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social terão de seguir novas regras para pegar dinheiro emprestado. A biometria facial passa a ser obrigatória para a contratação de crédito consignado. A medida regulamentada pelo Governo Federal acaba com o modelo anterior, de assinaturas simples, e foi adotada para combater fraudes e vazamento de dados. Até ontem, bastava que o segurado aceitasse uma proposta em um link digital enviado pelo banco ou assinasse um papel para que o desconto em folha fosse autorizado. Agora, a assinatura com a instituição financeira é apenas uma intenção de compra. O dinheiro só sai do banco se o cidadão entrar no aplicativo oficial do governo e "provar" que ele é ele mesmo diante da câmera do celular.

O prazo para fazer essa validação é curto, de apenas cinco dias corridos. Se o beneficiário perder essa janela ou falhar no reconhecimento, o contrato é cancelado automaticamente pelo sistema. A segurança foi reforçada em outras frentes também. Estão proibidas as contratações por telefone e por procurações simples. Além disso, assim que um empréstimo é fechado e validado pela biometria, o sistema do INSS aplica um bloqueio automático instantâneo sobre o benefício. Isso impede que novos créditos sejam gerados na sequência por golpistas. Para um próximo empréstimo, o segurado precisará reabrir o sistema e fazer o processo do zero.

Como contratar o empréstimo a partir de hoje

Com a nova regra em vigor, o caminho do dinheiro mudou.

Passo 1: Desbloqueio e Consulta da Margem

Abra o aplicativo ou o site Meu INSS e faça login com sua conta gov.br (é necessário ter o selo de segurança nível Prata ou Ouro).Na aba de serviços, busque por "Extrato de Empréstimo" para conferir o valor exato da sua margem disponível (lembrando que o novo teto de comprometimento geral é de 40% da renda). Caso o seu benefício esteja bloqueado para empréstimos, o que é o padrão de segurança, acesse a opção "Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo" e autorize a liberação.

Passo 2: Assinatura da Proposta no Banco

A assinatura pode ser feita em uma agência física da instituição financeira de preferência do contratante ou pelos canais digitais oficiais do banco. Pelo aplicativo, é possível simular taxas de juros e do número de parcelas (que agora podem chegar a até 108 meses). Aceite os termos comerciais e assine o contrato eletrônico da instituição. O banco irá registrar a proposta e o status ficará como "Pendente de Anuência" no sistema federal.

Passo 3: Validação da Biometria Facial

Nas horas seguintes após a assinatura do contrato (e no limite máximo de cinco dias corridos), abra novamente o aplicativo Meu INSS no seu celular.Clique na opção "Anuência de Empréstimo Consignado". Uma tela mostrará os dados exatos do empréstimo que você pediu no banco (valor, parcelas e juros). Confira se está tudo correto. Clique em "Confirmar" para abrir a ferramenta de captura. Aponte a câmera frontal do celular para o seu rosto em um ambiente iluminado e siga as instruções na tela para concluir o reconhecimento facial. Assim que o sistema validar a biometria, o INSS dará o sinal verde para o banco e o dinheiro será liberado na sua conta corrente habitual de recebimento do benefício.

Acompanhe tudo sobre:INSSCrédito consignadoEmpréstimos

Mais de Invest

Com vendas em queda, dona do Ozempic aposta no Wegovy fora dos EUA

Mercado vê juros altos por mais tempo nos EUA

Empregos nos EUA, Galípolo na CAE e tensão no Irã: o que move os mercados

Como declarar doações e empréstimos no Imposto de Renda 2026

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Como o pertencimento territorial está redefinindo o marketing

Esporte

Portugal divulga sua lista de convocados para a Copa do Mundo 2026

Inteligência Artificial

Ao derrotar Elon Musk, Sam Altman fica livre para levar OpenAI à bolsa

Mundo

Herdeiro da bilionária varejista Mango é preso suspeito por morte de pai em montanha