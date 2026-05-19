Consignado do INSS terá biometria facial obrigatória a partir de hoje

A partir de hoje, aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social terão de seguir novas regras para pegar dinheiro emprestado. A biometria facial passa a ser obrigatória para a contratação de crédito consignado. A medida regulamentada pelo Governo Federal acaba com o modelo anterior, de assinaturas simples, e foi adotada para combater fraudes e vazamento de dados. Até ontem, bastava que o segurado aceitasse uma proposta em um link digital enviado pelo banco ou assinasse um papel para que o desconto em folha fosse autorizado. Agora, a assinatura com a instituição financeira é apenas uma intenção de compra. O dinheiro só sai do banco se o cidadão entrar no aplicativo oficial do governo e "provar" que ele é ele mesmo diante da câmera do celular.

O prazo para fazer essa validação é curto, de apenas cinco dias corridos. Se o beneficiário perder essa janela ou falhar no reconhecimento, o contrato é cancelado automaticamente pelo sistema. A segurança foi reforçada em outras frentes também. Estão proibidas as contratações por telefone e por procurações simples. Além disso, assim que um empréstimo é fechado e validado pela biometria, o sistema do INSS aplica um bloqueio automático instantâneo sobre o benefício. Isso impede que novos créditos sejam gerados na sequência por golpistas. Para um próximo empréstimo, o segurado precisará reabrir o sistema e fazer o processo do zero.

Como contratar o empréstimo a partir de hoje

Com a nova regra em vigor, o caminho do dinheiro mudou.

Passo 1: Desbloqueio e Consulta da Margem

Abra o aplicativo ou o site Meu INSS e faça login com sua conta gov.br (é necessário ter o selo de segurança nível Prata ou Ouro).Na aba de serviços, busque por "Extrato de Empréstimo" para conferir o valor exato da sua margem disponível (lembrando que o novo teto de comprometimento geral é de 40% da renda). Caso o seu benefício esteja bloqueado para empréstimos, o que é o padrão de segurança, acesse a opção "Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo" e autorize a liberação.

Passo 2: Assinatura da Proposta no Banco

A assinatura pode ser feita em uma agência física da instituição financeira de preferência do contratante ou pelos canais digitais oficiais do banco. Pelo aplicativo, é possível simular taxas de juros e do número de parcelas (que agora podem chegar a até 108 meses). Aceite os termos comerciais e assine o contrato eletrônico da instituição. O banco irá registrar a proposta e o status ficará como "Pendente de Anuência" no sistema federal.

Passo 3: Validação da Biometria Facial

Nas horas seguintes após a assinatura do contrato (e no limite máximo de cinco dias corridos), abra novamente o aplicativo Meu INSS no seu celular.Clique na opção "Anuência de Empréstimo Consignado". Uma tela mostrará os dados exatos do empréstimo que você pediu no banco (valor, parcelas e juros). Confira se está tudo correto. Clique em "Confirmar" para abrir a ferramenta de captura. Aponte a câmera frontal do celular para o seu rosto em um ambiente iluminado e siga as instruções na tela para concluir o reconhecimento facial. Assim que o sistema validar a biometria, o INSS dará o sinal verde para o banco e o dinheiro será liberado na sua conta corrente habitual de recebimento do benefício.