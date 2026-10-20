Novo tratamento para câncer de pulmão chega ao Brasil; entenda como funciona

O câncer de pulmão avançado ganhou uma nova opção de tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o telisotuzumabe vedotina, medicamento desenvolvido para atuar sobre uma característica específica de determinados tumores. O país é o segundo a autorizar a terapia, depois dos Estados Unidos.

O medicamento é destinado a pacientes adultos com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) não escamoso, localmente avançado ou metastático, que já receberam tratamento e apresentam alta expressão da proteína c-Met.

A decisão amplia as alternativas para um grupo de pacientes com doença avançada, mas não significa que o medicamento possa ser utilizado em todos os casos de câncer de pulmão. A indicação depende das características do tumor e do histórico de tratamento.

Quem pode receber o novo tratamento para câncer de pulmão?

O telisotuzumabe vedotina é indicado para adultos com câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso, uma categoria que inclui principalmente o adenocarcinoma e o carcinoma de grandes células.

A autorização contempla pacientes com doença localmente avançada ou metastática, ou seja, quando o tumor apresenta extensão importante no local de origem ou já se espalhou para outras regiões do organismo. Outro requisito é a presença de alta superexpressão da proteína c-Met, identificada por meio da análise de amostras do tumor.

Essa proteína está envolvida em processos de crescimento e sobrevivência celular. Em determinados tumores, sua expressão elevada está associada a características mais agressivas da doença.

No câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso avançado sem mutações ativadoras do gene EGFR, a superexpressão de c-Met está presente em aproximadamente 25% dos pacientes. Por isso, a avaliação das características moleculares do tumor é fundamental para identificar quem pode se beneficiar da terapia.

Como funciona o telisotuzumabe vedotina?

O telisotuzumabe vedotina pertence à classe dos conjugados anticorpo-medicamento, conhecidos pela sigla ADC. Esse tipo de tratamento combina um anticorpo, capaz de reconhecer uma proteína presente nas células tumorais, com uma substância que atua contra essas células.

No caso do telisotuzumabe vedotina, o anticorpo reconhece a proteína c-Met e permite direcionar o agente citotóxico às células que apresentam essa característica.

O mecanismo busca concentrar a ação do medicamento nas células identificadas pelo anticorpo, diferentemente de tratamentos que não dependem de um alvo molecular específico.

A terapia foi desenvolvida pela biofarmacêutica AbbVie e recebeu aprovação acelerada da agência reguladora americana, a Food and Drug Administration (FDA), em maio de 2025.

Qual foi a eficácia do novo remédio nos estudos clínicos?

A aprovação do medicamento foi fundamentada em resultados de pesquisas clínicas que avaliaram sua atividade em pacientes com câncer de pulmão avançado previamente tratados.

No estudo LUMINOSITY, a taxa de resposta objetiva foi de 34,6% entre os participantes com alta expressão de c-Met. Esse indicador corresponde à proporção de pacientes que apresentaram redução ou desaparecimento do tumor após o tratamento.

A duração mediana da resposta foi de nove meses. Isso significa que, entre os pacientes que responderam ao medicamento, metade manteve a resposta por um período inferior a nove meses e metade por um período superior.

A sobrevida global mediana observada foi de 14,6 meses. Esse resultado descreve o tempo de sobrevida dos participantes do estudo e não permite afirmar, isoladamente, que o medicamento prolongou a vida nessa mesma proporção em comparação com outros tratamentos.

Segundo a FDA, a autorização americana foi concedida com base nos dados de resposta tumoral e duração da resposta. A aprovação acelerada prevê a realização de estudos adicionais para confirmar os benefícios clínicos do medicamento.

Por que a aprovação é importante para o câncer de pulmão?

O câncer de pulmão está entre os tipos de câncer com maior impacto sobre a mortalidade no Brasil e no mundo. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 35.380 novos casos anuais no Brasil durante o período de 2026 a 2028.

Uma das dificuldades no enfrentamento da doença é o diagnóstico em estágios avançados, quando as possibilidades de tratamento podem ser mais restritas.

O tabagismo é um dos principais fatores de risco, mas o câncer de pulmão também pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram.

Entre outros fatores associados estão a exposição à fumaça de terceiros, a poluição do ar, o contato com substâncias nocivas, como radônio e amianto, e o histórico familiar.

Nesse cenário, a identificação de características moleculares dos tumores permite selecionar tratamentos para grupos específicos de pacientes. A definição sobre seu uso depende da avaliação oncológica e da confirmação do perfil do tumor.