Cientistas fazem células cancerígenas produzirem o próprio 'veneno'

Cientistas japoneses desenvolveram uma técnica que faz células cancerígenas produzirem substâncias capazes de destruí-las. Em vez de administrar medicamentos tóxicos diretamente no organismo, o método utiliza um gás produzido pelos próprios tumores para desencadear a formação de compostos anticancerígenos.

A estratégia foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Pioneira RIKEN, no Japão, liderados por Katsunori Tanaka. Os resultados foram publicados em setembro na revista científica Nature Communications.

Em testes de laboratório, a equipe conseguiu produzir compostos terapêuticos dentro de células malignas sem provocar a mesma reação em células saudáveis.

Embora ainda esteja em fase experimental, a descoberta pode abrir caminho para tratamentos contra o câncer mais seletivos, com potencial para reduzir os efeitos colaterais associados à quimioterapia.

Como funciona a técnica que usa o câncer contra ele mesmo?

O método aproveita uma característica de muitos tumores: a produção de quantidades elevadas de monóxido de carbono. Embora seja conhecido como um gás tóxico, o composto químico também é produzido naturalmente por células do organismo.

Os pesquisadores investigaram se seria possível utilizar essa substância como matéria-prima para uma reação química capaz de gerar medicamentos diretamente no interior das células malignas. Para isso, desenvolveram um sistema baseado em compostos chamados paladaciclos, que contêm paládio e podem reagir com o monóxido de carbono.

Essa reação permite produzir fenantridinona, uma molécula cujos derivados podem apresentar toxicidade celular e já são utilizados em medicamentos anticancerígenos.

A proposta é que a reação ocorra principalmente onde existe uma concentração suficiente do gás, evitando a produção da substância tóxica em tecidos saudáveis.

Proteína do sangue ajuda a proteger a reação química

Um dos principais obstáculos encontrados pela equipe foi impedir que o catalisador responsável pela reação perdesse sua atividade. Quando os paladaciclos entram nas células, substâncias como a glutationa podem desativar rapidamente o paládio, interrompendo a formação do medicamento.

Para superar essa dificuldade, os cientistas utilizaram a albumina, uma proteína naturalmente presente no sangue, como estrutura protetora. O paladaciclo foi encapsulado nessa proteína, permitindo que o catalisador permanecesse protegido durante o processo.

Com isso, os pesquisadores conseguiram preservar sua atividade e viabilizar a reação química necessária para produzir o composto terapêutico.

O que aconteceu nos testes com células cancerígenas?

A equipe avaliou a técnica em culturas de células humanas de câncer de fígado, colo do útero, mama e pulmão.

Durante 48 horas, as amostras foram expostas ao complexo formado pela albumina e pelo paladaciclo. Os pesquisadores também realizaram testes em células não cancerígenas. Ao final do período, a fenantridinona foi detectada nas células malignas, mas não nas células normais.

Em uma etapa seguinte, os cientistas modificaram o sistema para permitir que o composto produzido se separasse de sua estrutura transportadora e circulasse livremente dentro da célula. Outros ajustes possibilitaram a formação de um derivado mais tóxico da fenantridinona, já utilizado em medicamentos contra o câncer.

Quando aplicado a culturas de células de câncer de fígado, o sistema produziu o composto anticancerígeno no interior das células, que posteriormente apresentaram sinais de danos provocados pela substância.

Por que o medicamento não foi produzido no sangue?

Uma das preocupações dos pesquisadores era evitar que o monóxido de carbono presente na corrente sanguínea desencadeasse a reação antes de o composto alcançar as células cancerígenas. Isso poderia provocar a formação prematura de substâncias tóxicas e comprometer a segurança do tratamento.

Entretanto, os experimentos mostraram que o medicamento não era produzido no sangue nas condições analisadas. Segundo os cientistas, uma possível explicação é que grande parte do monóxido de carbono presente na circulação esteja ligada à hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio.

Nessa condição, o gás não estaria disponível para participar da reação química necessária à produção do fármaco.

O resultado sugere que o sistema poderia circular pelo organismo sem gerar antecipadamente o composto tóxico, embora essa possibilidade ainda precise ser investigada em organismos vivos.

Quando a nova técnica poderá ser usada contra o câncer?

Apesar dos resultados iniciais, a estratégia ainda não foi testada em animais ou pacientes. O próximo passo será avaliar seu funcionamento em modelos animais, etapa necessária para investigar a eficácia e a segurança do método fora das culturas celulares.

Segundo Katsunori Tanaka, a proposta utiliza moléculas naturalmente presentes ou produzidas pelo organismo como matéria-prima para sintetizar substâncias terapêuticas diretamente no local da doença.

Caso os próximos experimentos confirmem os resultados, a abordagem poderá contribuir para o desenvolvimento de tratamentos que explorem características químicas dos tumores para produzir medicamentos de forma localizada.