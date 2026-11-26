O Homo erectus pode ter convivido com outra espécie humana no sul da China há milhares de anos. A possibilidade surgiu após pesquisadores encontrarem nove dentes fossilizados em duas cavernas, sendo que um deles apresentou características diferentes das atribuídas a esse ancestral humano.

A descoberta também indica que a espécie sobreviveu na Ásia continental até cerca de 184 mil anos atrás, muito depois do que se imaginava. Até então, os registros mais recentes na região tinham aproximadamente 400 mil anos.

Os resultados foram apresentados em dois estudos publicados na revista científica Nature. As análises levantam a possibilidade de que diferentes linhagens humanas tenham ocupado a mesma região durante esse período.

O que os fósseis revelaram sobre o Homo erectus?

Os pesquisadores examinaram vestígios encontrados nas cavernas de Baxian e Naxian, separadas por aproximadamente 15 quilômetros, perto da fronteira com o Vietnã.

Oito dentes apresentaram formato e características internas compatíveis com o Homo erectus. A identificação foi reforçada pela análise de proteínas antigas preservadas no esmalte dentário.

O nono fóssil, porém, não apresentou as mesmas características. Ele também não correspondeu aos padrões conhecidos de Homo sapiens ou neandertais.

Essa diferença sugere que mais de uma linhagem humana pode ter habitado a região, embora a identidade do segundo grupo ainda seja desconhecida.

Dentes encontrados nas caverna da China. Foto: Professora Kira Westaway/Universidade Macquarie (Professora Kira Westaway/Universidade Macquarie)

Dente encontrado levanta hipótese sobre denisovanos

Uma das hipóteses é que o dente não identificado tenha pertencido aos denisovanos, grupo de humanos antigos que também ocupou partes da Ásia.

A possibilidade ganhou força porque os fósseis indicam que o Homo erectus permaneceu na região em um período no qual outras linhagens humanas já estavam presentes no continente.

No entanto, os pesquisadores ressaltam que não há evidências suficientes para identificar o nono dente como denisovano. A descoberta também não comprova que os dois grupos tenham se encontrado ou produzido descendentes.

Homo erectus pode ter vivido na China até 184 mil anos atrás

As datações indicaram que os fósseis têm entre 324 mil e 184 mil anos. O resultado amplia significativamente o período conhecido de permanência do Homo erectus na China continental.

A espécie surgiu provavelmente na África há cerca de 2 milhões de anos e se espalhou por diferentes regiões da Europa e da Ásia.

Na ilha de Java, na Indonésia, outros vestígios indicam que esses ancestrais humanos sobreviveram até aproximadamente 100 mil anos atrás.

Descoberta indica adaptação a florestas tropicais

Além de investigar a origem dos dentes, os cientistas reconstruíram o ambiente em que esses indivíduos viveram. As cavernas continham mais de 18 mil fósseis de mamíferos, incluindo restos de orangotangos, elefantes e outros animais associados a ambientes florestais.

A análise química dos dentes revelou sinais de uma alimentação baseada em recursos disponíveis em florestas tropicais densas.

De acordo com um segundo estudo publicado na Nature, os resultados indicam que a espécie conseguia explorar ambientes antes considerados especialmente difíceis para ancestrais humanos antigos.

As descobertas ampliam o conhecimento sobre a capacidade de adaptação do Homo erectus e levantam novas questões sobre sua sobrevivência e suas possíveis relações com outras linhagens humanas na Ásia.