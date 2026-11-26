Bernard Arnault completou 77 anos em março e já tinha autorização dos acionistas para seguir como CEO da LVMH até os 85. Um documento publicado nesta semana amplia esse prazo em outra frente. Pelo texto, o empresário poderá permanecer como sócio-gerente da Agache SCA, a holding familiar que vai concentrar o controle do conglomerado, até os 95 anos. A estrutura fica acima de marcas como Louis Vuitton, Dior, Tiffany e Sephora, e Arnault ganha mais 18 anos no topo da cadeia societária do grupo.

O limite consta do projeto de estatuto da nova Agache, revelado pela Bloomberg, e faz parte do plano de simplificação societária que a família anunciou em 23 de setembro. A idade fica dez anos acima do teto que hoje vale para Arnault como presidente do conselho da Christian Dior SE e para o filho mais velho, Antoine Arnault, de 49 anos, como CEO da mesma companhia.

Várias holdings viram uma

O plano prevê uma sequência de fusões. A Financière Agache será incorporada pela Agache, que em seguida será absorvida pela Christian Dior SE. A Christian Dior será então transformada em uma société en commandite par actions (SCA), passará a se chamar Agache SCA e seguirá listada na Euronext Paris. O conselho da Dior aprovou os termos da operação em 20 de novembro, e a assembleia que vai votar a fusão e a transformação está marcada para 30 de dezembro.

Pelos termos aprovados, a Christian Dior vai emitir 17,4 novas ações para cada ação da Agache e cancelar os papéis que a holding já detém. Com isso, a fatia dos acionistas de fora do grupo familiar cai de 2,44% para 1,91% do capital. A família prepara para esses investidores uma oferta pública de retirada em dinheiro, prevista para o primeiro trimestre de 2027 e sujeita ao aval da AMF, a autoridade do mercado financeiro francês. O preço planejado equivale a 95% do valor patrimonial líquido da Christian Dior, calculado a partir da cotação média das ações da LVMH. Quem não vender poderá continuar como acionista da nova holding.

Concluída a reorganização, quase toda a participação dos Arnault na LVMH ficará na Agache SCA, que terá diretamente 49,76% do capital e 65,55% dos direitos de voto do grupo. Somadas as demais posições da família, o total chega a 50,33% do capital e 66,27% dos votos.

O "cadeado" francês

Famílias francesas costumam usar a comandita por ações para proteger o controle de seus negócios, e especialistas em direito societário chamam esse formato de "cadeado". Nele, os sócios comanditados decidem a gestão e os investidores externos ficam apenas com as ações. A Hermès, controlada pelos descendentes de Thierry Hermès, adota um modelo parecido. Na Agache SCA, os sócios comanditados serão a Agache Commandité e o próprio Bernard Arnault, que vai ocupar o cargo de gérant.

O comunicado de setembro não indica um sucessor. Segundo a empresa, as regras de nomeação e substituição do sócio-gerente vão constar de um documento de informação a ser registrado na AMF. Os cinco filhos de Arnault trabalham na LVMH. Delphine é CEO da Christian Dior Couture, e Antoine, além de comandar a Christian Dior SE, entrou no comitê executivo do grupo em fevereiro. Frédéric assumiu a Loro Piana em 2025, Jean dirige a divisão de relógios da Louis Vuitton e Alexandre atua na Moët Hennessy, a divisão de vinhos e destilados do conglomerado.

De 75 a 95 anos

As regras de idade da LVMH já mudaram duas vezes para acomodar o empresário. Em 2022, os acionistas elevaram de 75 para 80 anos o limite do cargo de CEO. Em abril de 2025, aprovaram com 99,2% dos votos a ampliação para 85 anos, o que permite a Arnault seguir no posto até 2034. Depois da primeira mudança, ele contou, em tom de brincadeira, que Warren Buffett, 19 anos mais velho, tinha perguntado por que ele não estendeu o prazo ainda mais. O investidor americano, hoje com 96 anos, deixou o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no fim de 2025.

Arnault preside a LVMH desde 1989 e tem fortuna estimada em cerca de US$ 130 bilhões (R$ 756 bilhões), segundo o índice de bilionários da Bloomberg. Pelo novo estatuto, ele poderá ficar à frente da Agache até 2044, quando completa 95 anos.