Uma corrente de partículas lançadas pelo Sol pode provocar uma tempestade geomagnética na Terra entre a noite desta quinta-feira, 26 de novembro, e a madrugada de sexta-feira, 27, no horário de Brasília. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) prevê que o fenômeno chegue ao nível G1, o mais baixo da escala.

O que isso significa para o Brasil? Uma tempestade geomagnética pode alterar a propagação dos sinais usados pelo GPS e induzir correntes nas linhas de transmissão de energia. Para o nível G1, porém, a NOAA aponta a possibilidade de pequenas oscilações em redes elétricas e efeitos menores na operação de satélites. A previsão atual não indica um cenário de apagão ou de interrupção generalizada da navegação por satélite no país.

Quando a tempestade solar deve atingir a Terra?

O boletim de três dias da NOAA, divulgado às 9h30 desta quinta-feira, no horário de Brasília, indica duas janelas em que a perturbação pode atingir o nível G1:

Quinta-feira, 26 de novembro: das 18h às 21h.

das 18h às 21h. Sexta-feira, 27 de novembro: da meia-noite às 3h.

Os horários são estimativas de quando a atividade geomagnética pode atingir o pico. Para sábado, 28, a previsão de curto prazo indica atividade abaixo do limiar de tempestade. Uma projeção anterior, divulgada em 16 de novembro, incluía o sábado entre os dias com possibilidade de G1.

Como se forma uma tempestade solar?

O Sol libera continuamente um fluxo de partículas eletricamente carregadas chamado vento solar. Em algumas regiões da coroa, a camada externa da atmosfera solar, esse fluxo escapa mais rápido. São os chamados buracos coronais. A NOAA atribui a previsão desta semana à chegada de uma corrente de vento solar de alta velocidade originada em uma dessas regiões.

Quando o vento solar chega à Terra, ele interage com a magnetosfera, a região do espaço dominada pelo campo magnético do planeta. A transferência de energia é mais eficiente quando o campo magnético carregado pelo vento solar aponta para o sul. Se essa interação provoca uma perturbação significativa no ambiente magnético da Terra, ocorre uma tempestade geomagnética.

Outra origem possível são as ejeções de massa coronal, nas quais o Sol lança ao espaço grandes nuvens de plasma que carregam um campo magnético. Já uma erupção solar, conhecida em inglês como solar flare, é uma liberação súbita de radiação e pode afetar comunicações de rádio. A previsão desta semana está associada ao vento solar rápido.

O que significa uma tempestade geomagnética de nível G1?

A NOAA usa uma escala que vai de G1, para tempestades fracas, a G5, para eventos extremos. A classificação tem como base o índice Kp, que mede a atividade geomagnética em escala planetária, de 0 a 9, em intervalos de três horas. Um Kp de 5 corresponde ao início da faixa de tempestade, o nível G1.

Como o Kp resume condições globais, o mesmo valor pode vir acompanhado de efeitos diferentes de uma região para outra. Para avaliar o que ocorre no Brasil, também é preciso observar as condições da atmosfera e do campo magnético medidos na região.

A tempestade solar pode afetar o GPS no Brasil?

Os sinais de rádio enviados pelos satélites precisam atravessar a ionosfera, uma região da atmosfera rica em partículas carregadas, antes de chegar ao celular, ao navegador do carro ou a um receptor profissional. O aparelho usa o tempo de viagem desses sinais para calcular sua posição. Alterações na concentração de elétrons na ionosfera podem modificar esse tempo e reduzir a precisão do cálculo.

Irregularidades nessa camada também podem fazer o sinal oscilar, fenômeno conhecido como cintilação ionosférica. Em condições mais intensas, um receptor pode ter dificuldade para continuar acompanhando o sinal de um ou mais satélites. No dia a dia, a perda de precisão pode aparecer como um ponto deslocado no mapa. Em atividades como agricultura de precisão e posicionamento de plataformas no mar, desvios menores já podem importar.

Para o episódio desta semana, o nível G1 indica efeitos limitados. A NOAA lista problemas intermitentes de navegação por satélite entre os efeitos típicos de tempestades mais intensas, de nível G3. O boletim desta quinta-feira não estabelece uma previsão de perda de precisão para cidades ou regiões do Brasil.

Uma tempestade solar pode causar apagão no Brasil?

Durante uma tempestade geomagnética, as variações do campo magnético da Terra podem induzir correntes elétricas em condutores extensos, como linhas de transmissão. Em eventos intensos, essas correntes podem interferir no funcionamento de transformadores, provocar oscilações de tensão e acionar sistemas de proteção da rede.

O grau de exposição varia conforme a intensidade da perturbação, as características do solo e a configuração da rede. Para o nível G1 previsto nesta semana, a NOAA cita pequenas oscilações como efeito possível. O boletim não indica um cenário de interrupção generalizada do fornecimento de energia no Brasil.

Um caso histórico ajuda a dimensionar o que pode ocorrer em eventos muito mais intensos. Em março de 1989, uma tempestade geomagnética atingiu a rede de Quebec, no Canadá, e deixou a província sem energia por cerca de nove horas.

Como o Brasil monitora a tempestade solar?

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) acompanha a atividade do Sol, o vento solar, as variações do campo magnético e as condições da ionosfera por meio do programa Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial (EMBRACE). A rede usa instrumentos como magnetômetros e receptores de sinais de navegação por satélite.

Um dos produtos do programa é o mapa de cintilação ionosférica, que mostra onde estações brasileiras registram oscilações no sinal recebido dos satélites. O mapa permite acompanhar as condições observadas em cada região, enquanto o Kp da NOAA indica a intensidade da perturbação em escala global.

Em estudo divulgado em novembro de 2026, o instituto mostrou como uma tempestade intensa ocorrida um ano antes deformou e inverteu o movimento de bolhas de plasma sobre a América do Sul. Essas irregularidades na ionosfera podem interferir em sinais de rádio e de navegação por satélite. A pesquisa ajuda a explicar por que as medições regionais são importantes para avaliar os efeitos de cada episódio.

A tempestade solar pode provocar auroras no Brasil?

Uma tempestade de nível G1 costuma produzir auroras visíveis em altas latitudes, próximas aos polos magnéticos. Por isso, a previsão desta semana não aponta para auroras visíveis no Brasil. Elas surgem quando partículas energéticas atingem a alta atmosfera e interagem com gases como oxigênio e nitrogênio, que emitem luz.