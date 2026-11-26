Um agente de inteligência artificial recuperou 2 milhões de reais em pagamentos em atraso. Na pernambucana Amigo Tech, a tecnologia ajudou a multiplicar a produtividade dos programadores. Já na fabricante de baterias Moura, uma das maiores indústrias nascidas no Nordeste, o desafio é incorporar novas tecnologias sem perder de vista as necessidades dos clientes.

São empresas de tamanhos, setores e trajetórias diferentes, mas às voltas com uma questão comum: como continuar crescendo num ambiente de negócios em rápida transformação?

O assunto esteve no centro do Road Show Negócios em Expansão (NEEX), realizado pela EXAME, com patrocínio do BTG Pactual Empresas, nesta terça-feira, 24, no JCPM Trade Center, em Recife.

Ao longo da tarde, empresários, investidores e executivos discutiram os caminhos para ganhar produtividade, levantar capital, conquistar mercados e construir marcas relevantes.

A escolha da capital pernambucana tem relação com a própria transformação econômica da região.

Só o Porto Digital, distrito de inovação instalado no centro histórico do Recife, reúne 541 empresas, emprega mais de 24 mil profissionais e movimenta 7,4 bilhões de reais por ano.

Marcos Sanchez, CTO da EXAME e da Saint Paul: inteligência artificial precisa sair dos testes e gerar ganhos de produtividade e resultados financeiros (Leo Caldas/Exame)

A inteligência artificial precisa chegar ao caixa das empresas

Boa parte das pequenas e médias empresas brasileiras já conhece a inteligência artificial. Poucas, porém, conseguem medir o retorno financeiro proporcionado pela tecnologia.

Essa foi uma das questões levantadas por Marcos Sanchez, CTO da EXAME e da Saint Paul Escola de Negócios, na primeira palestra da tarde.

Segundo dados apresentados pelo executivo, 96% das pequenas e médias empresas conhecem a inteligência artificial, mas apenas 15% conseguem aplicá-la e medir seus resultados.

O marketing costuma ser a porta de entrada, com ferramentas para produzir textos, imagens e campanhas. As oportunidades, no entanto, passam também por departamentos financeiros, comerciais e administrativos.

A lógica, segundo o executivo, é identificar gargalos da operação antes de escolher quais ferramentas contratar. O sucesso de um projeto de inteligência artificial deve ser medido pelo impacto no negócio.

Rodrigo Bachi (BTG Pactual Empresas), Rodrigo Cunha (Neurotech e Trillia) e Fernando Raposo (Amigo Tech): empresas pernambucanas apostam em IA (Leo Caldas/Exame)

Como Pernambuco criou empresas de tecnologia milionárias

Duas das histórias mais emblemáticas do ecossistema tecnológico pernambucano estiveram no palco do NEEX.

Rodrigo Cunha, cofundador da Neurotech e conselheiro estratégico de inteligência artificial e produtos da Trillia, participou de um debate com Fernando Raposo, CEO da Amigo Tech, mediado por Rodrigo Bachi, sócio do BTG Pactual Empresas.

Criada no Recife, a Neurotech desenvolveu sistemas de análise de dados para auxiliar empresas em decisões como a concessão de crédito. Acabou adquirida pela B3 em uma transação superior a 600 milhões de reais.

A Amigo Tech, por sua vez, encontrou uma oportunidade na digitalização da rotina dos profissionais de saúde. A empresa recebeu um aporte de 160 milhões de reais do fundo americano Riverwood Capital.

Hoje, segundo Raposo, a companhia atende cerca de 14 mil clientes e opera com uma receita anualizada de 150 milhões de reais. A expectativa é avançar para um patamar entre 250 milhões e 270 milhões de reais.

Parte dessa expansão passa pelo ganho de eficiência com inteligência artificial. A estrutura de pessoal da empresa passou de aproximadamente 450 para 350 profissionais, enquanto a produtividade dos programadores chegou a triplicar, segundo o executivo.

Os empresários também discutiram a dificuldade de transformar investimentos em inteligência artificial em resultados efetivos e os obstáculos de acesso a capital para empresas em expansão.

Lucas Amorim (EXAME), Paulo Sales (Rede Moura) e Pierre Lucena (Porto Digital): indústria e tecnologia transformam economia de Pernambuco (Leo Caldas/Exame)

O que as novas empresas podem aprender com a Moura

Antes de Pernambuco se tornar uma referência em tecnologia, o estado já havia dado origem a uma das maiores fabricantes de baterias da América Latina.

Fundada em Belo Jardim, no Agreste pernambucano, a Moura conquistou espaço nas principais montadoras de veículos e construiu uma rede de distribuição de alcance nacional.

Segundo Paulo Sales, presidente do conselho de administração da Rede Moura, a companhia detém cerca de 65% do mercado de fornecimento de baterias para montadoras e mais da metade do mercado de reposição.

Sales dividiu o palco com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, em uma conversa mediada por Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.

O desafio de uma indústria consolidada como a Moura é acompanhar mudanças tecnológicas sem abandonar os clientes responsáveis por sustentar o negócio ao longo de décadas.

Lucena, por sua vez, abordou o papel da formação de profissionais e da concentração de empresas de um mesmo setor na construção de polos econômicos.

O Porto Digital é um exemplo dessa estratégia. Criado em 2000, o distrito reúne hoje startups, multinacionais e centros de pesquisa. Em 2025, o faturamento conjunto das empresas cresceu 19%.

Beatriz Guarezi, fundadora da Bits to Brands: em meio ao excesso de conteúdo digital, experiências presenciais e conexões humanas ganham valor para as marcas (Leo Caldas/Exame)

Os desafios das empresas que mais crescem no Brasil

Empreender aos 62 anos pode parecer um caminho improvável. Foi justamente o que fez a engenheira Deise Maria Coelho, fundadora da Almerindas Saneamento.

Sua empresa cresceu mais de 4.400% em um único ano e conquistou a primeira posição na categoria Novatas do ranking Negócios em Expansão 2026, levantamento da EXAME que analisou 491 companhias brasileiras.

Deise participou de um painel ao lado de Alfredo Carneiro Júnior, do Hub Plural, e Alessandro Barbosa Lima, fundador da Elife e da plataforma Buzzmonitor. A conversa foi mediada por Leo Branco, editor de Negócios e Carreira da EXAME.

Os três empresários compartilharam experiências sobre os efeitos de participar do ranking e os desafios de profissionalizar negócios em rápido crescimento.

Entre os benefícios relatados estiveram a aproximação com investidores, a credibilidade em negociações comerciais e o incentivo à adoção de processos mais estruturados de gestão e auditoria.

Outro ponto em comum foi a importância de ampliar a rede de relacionamentos para além do mercado regional. Para empresas nascidas no Nordeste, estabelecer conexões com empresários de outras partes do país pode abrir portas para novos clientes, parceiros e investidores.

Alfredo Carneiro Júnior (Hub Plural), Deise Maria Coelho (Almerindas) e Alessandro Barbosa (Buzzmonitor): conexões para a expansão dos negócios (Leo Caldas/Exame)

Por que o offline está se tornando um luxo

Em um evento marcado pelas discussões sobre inteligência artificial, Beatriz Guarezi, fundadora e CEO da Bits to Brands, chamou a atenção para um movimento aparentemente contrário: a valorização das experiências fora das telas.

Em um mundo no qual produzir conteúdo digital se tornou mais fácil, elementos como a atenção, a presença física e a autoria humana tendem a ganhar importância.

O movimento pode ser percebido na retomada do interesse por objetos físicos, na nostalgia, nas experiências sensoriais e na criação de comunidades em torno de interesses compartilhados.

Para as marcas, isso representa uma oportunidade de construir relacionamentos mais duradouros com os consumidores, em vez de simplesmente acompanhar as tendências das redes sociais.

Christian Rôças, executivo da OpenAI: comunidades ajudam empresas a ouvir seus usuários, testar ideias e desenvolver produtos que atendam a problemas reais (Leo Caldas/Exame)

O que a OpenAI aprendeu sobre comunidades

O encontro terminou com uma apresentação de Christian Rôças, conhecido como Crocas, head de comunidades, influenciadores e talentos da OpenAI para a América Latina.

O executivo recuperou um episódio da história de sua família, que migrou de Portugal para o Brasil em uma época na qual uma troca de correspondências entre os dois países podia levar três meses.

Hoje, a tecnologia permite uma comunicação praticamente instantânea. O desafio passou a ser outro: conseguir a atenção das pessoas e estabelecer relações capazes de sobreviver ao excesso de informação.

Rôças abordou a diferença entre construir uma audiência e participar de uma comunidade. Enquanto a primeira amplia o alcance de uma mensagem, a segunda ajuda a transformar ideias, testar produtos e levar iniciativas adiante.

Na prática, essa proximidade com os usuários também ajuda a OpenAI a entender como suas ferramentas podem ser utilizadas em atividades tão distintas quanto a gastronomia, a moda e a produção audiovisual.

A discussão encerrou uma tarde dedicada a entender como as empresas podem crescer em meio às transformações tecnológicas. Se a inteligência artificial permite produzir mais e desenvolver ideias com maior velocidade, a capacidade de ouvir clientes, estabelecer conexões e identificar problemas reais continua sendo parte fundamental da construção de um negócio.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2026, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2025.

São 491 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura do evento de lançamento da edição 2026.