Câncer colorretal volta a crescer após 20 anos — o que explica o aumento?

Após mais de duas décadas de queda, as taxas de câncer colorretal voltaram a subir nos Estados Unidos. Um novo estudo identificou um aumento nos diagnósticos em quase todas as faixas etárias abaixo dos 70 anos, indicando que a tendência não está mais restrita aos adultos jovens.

Os resultados foram publicados na revista científica NEJM Evidence por pesquisadores da Universidade de Chicago e de outras instituições americanas. A pesquisa analisou dados nacionais de 2000 a 2023 e constatou uma mudança no comportamento da doença, que afeta o cólon e o reto.

O avanço também foi observado entre pessoas mais velhas, que historicamente se beneficiaram dos exames de detecção precoce. Embora o aumento tenha sido identificado, suas causas ainda não estão completamente esclarecidas.

Por que o câncer colorretal voltou a crescer?

Para investigar a mudança, os pesquisadores analisaram registros de incidência de câncer colorretal do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, referentes ao período de 2000 a 2023.

Os dados mostram que a taxa de incidência ajustada por idade caiu de 55,2 casos por 100 mil habitantes, em 2000, para 36,7 em 2022. No entanto, em 2023, o indicador voltou a subir, chegando a 38,3 casos por 100 mil habitantes. Foi o primeiro aumento na taxa geral após mais de 20 anos de declínio.

Segundo Caitlin Murphy, professora da Universidade de Chicago e uma das autoras do estudo, os resultados mostram que a mudança não está limitada às gerações mais jovens. As taxas passaram a aumentar em diferentes faixas etárias, incluindo pessoas de 65 a 69 anos.

Uma das explicações investigadas é o chamado efeito de coorte de nascimento, fenômeno em que pessoas nascidas em períodos semelhantes compartilham exposições ou fatores de risco que podem se manifestar à medida que envelhecem.

Nesse caso, indivíduos nascidos a partir da década de 1960 parecem apresentar maior risco de desenvolver câncer colorretal conforme avançam para a meia-idade e a velhice.

Diagnósticos aumentaram quase 13% ao ano entre 45 e 49 anos

O crescimento mais acentuado foi observado entre adultos de 45 a 49 anos. De 2019 a 2023, a incidência de câncer colorretal nesse grupo aumentou, em média, 12,76% ao ano, o maior avanço entre as faixas etárias analisadas.

Os pesquisadores apontam que parte desse resultado pode estar relacionada à ampliação do rastreamento da doença. Nos Estados Unidos, a idade recomendada para começar os exames de rotina foi reduzida de 50 para 45 anos.

Com mais pessoas realizando os testes, casos que antes poderiam permanecer sem diagnóstico passaram a ser identificados. No entanto, essa mudança não explica completamente o crescimento observado em outras idades.

As taxas também aumentaram entre adultos de 65 a 69 anos, enquanto a redução dos diagnósticos deixou de avançar entre pessoas de 70 a 74 anos. Segundo o estudo, aproximadamente 80% dos indivíduos dessas faixas etárias estão com os exames de rastreamento recomendados em dia.

Os resultados levantam a possibilidade de que outros fatores estejam contribuindo para o aumento da incidência.

O que pode explicar o aumento do câncer colorretal?

As causas do crescimento ainda são investigadas. Entre as hipóteses analisadas pelos cientistas está a influência da exposição a substâncias químicas presentes no ambiente.

Murphy e sua equipe trabalham com o toxicologista Xin Hu, da Universidade Emory, para investigar essa possibilidade. O projeto prevê a análise de pequenas amostras de sangue em busca de sinais de exposição a milhares de compostos químicos. A intenção é identificar quais substâncias apresentam possíveis associações com o risco de câncer colorretal.

Em uma etapa posterior, os pesquisadores pretendem avaliar como esses compostos interagem com o tecido do cólon. Para isso, serão utilizados organoides, estruturas cultivadas em laboratório que reproduzem características do órgão.

Esses modelos permitem observar respostas biológicas em condições controladas e podem ajudar a compreender mecanismos relacionados ao desenvolvimento da doença.

Pandemia de Covid-19 não explica a tendência

Os pesquisadores também investigaram se a interrupção dos exames de rastreamento durante a pandemia poderia ter influenciado os resultados. Naquele período, a realização de exames e o diagnóstico de diferentes tipos de câncer sofreram alterações, o que poderia ter provocado um acúmulo de casos detectados posteriormente.

Para avaliar essa hipótese, a equipe repetiu a análise excluindo os dados de 2020 e 2021. Mesmo assim, a tendência de crescimento permaneceu.

Além disso, a atividade de rastreamento havia retornado, em grande parte, aos níveis anteriores à pandemia em janeiro de 2021. Por isso, os pesquisadores consideram improvável que as interrupções provocadas pela Covid-19 expliquem, isoladamente, o aumento observado em 2023.

Quais são os sintomas do câncer colorretal?

O estudo reforça a importância de investigar sinais que possam indicar a doença, inclusive entre pessoas que ainda não atingiram a idade recomendada para os exames de rotina.

Entre os principais sinais de alerta mencionados pelos pesquisadores estão:

Sangue nas fezes;

Alterações persistentes nos hábitos intestinais;

Perda de peso sem explicação aparente.

Segundo Sonia Kupfer, diretora da Clínica de Risco e Prevenção do Câncer Gastrointestinal da Universidade de Chicago, pessoas com menos de 45 anos não devem ignorar esses sintomas.

A orientação também se aplica a indivíduos sem histórico familiar conhecido ou fatores de risco genéticos identificados. A presença desses sinais não significa necessariamente um diagnóstico de câncer, mas exige avaliação médica.

Quando começar os exames para detectar câncer colorretal?

Nos Estados Unidos, as recomendações nacionais orientam que adultos com risco médio iniciem o rastreamento regular aos 45 anos, mantendo os exames até os 75 anos. Para pessoas fora dessa faixa etária, a decisão deve considerar fatores individuais, como histórico familiar, sintomas e outras condições de saúde.

A colonoscopia é um dos principais métodos utilizados para identificar alterações no intestino, mas existem outras opções de rastreamento. Entre elas estão exames de fezes que podem ser realizados em casa e testes de sangue mais recentes. A escolha do método e a frequência dos exames devem ser discutidas com um profissional de saúde.

Os pesquisadores destacam que o rastreamento continua sendo uma das principais estratégias para identificar a doença precocemente e reduzir o risco de morte.