A China prepara uma missão espacial para tentar realizar o primeiro pouso em Calisto, uma das maiores luas de Júpiter. A operação faz parte da Tianwen-4, projeto de exploração interplanetária que também prevê o envio de uma sonda à órbita do planeta.

O lançamento é previsto para 2029, com chegada ao sistema de Júpiter em 2035. A missão deverá investigar a formação do planeta e de suas luas, além de analisar características da superfície de Calisto.

Em comunicado, a Administração Espacial Nacional da China (CNSA) anunciou a abertura de oportunidades para instituições chinesas e estrangeiras desenvolverem instrumentos científicos que serão transportados pela Tianwen-4.

Como será a missão chinesa a Júpiter?

A Tianwen-4 deverá ser composta por duas espaçonaves principais: um orbitador, destinado a estudar Júpiter e suas luas, e um módulo de pouso, projetado para alcançar a superfície de Calisto.

Para chegar ao planeta, a missão deverá utilizar a gravidade de outros corpos celestes para ganhar velocidade e ajustar sua trajetória. O planejamento prevê uma passagem por Vênus e duas pela Terra antes da chegada ao sistema joviano, em 2035.

Após entrar em órbita de Júpiter, a espaçonave deverá realizar aproximações de luas menores do planeta. Posteriormente, seguirá para Calisto, onde o módulo de pouso será liberado.

O cronograma ainda está sujeito a mudanças, e a agência espacial chinesa não confirmou uma data definitiva para o pouso.

Por que a China escolheu Calisto para o pouso?

Calisto é a mais distante das quatro grandes luas de Júpiter, conhecidas como luas galileanas. O grupo também inclui Io, Europa e Ganimedes.

Uma de suas principais características é a superfície antiga e marcada por crateras, que preserva vestígios de impactos ocorridos ao longo da história do sistema joviano.

Por estar mais distante de Júpiter, Calisto também fica menos exposta às regiões de radiação intensa que dificultam a exploração de outras luas, sobretudo Europa.

Essas condições tornam o satélite um alvo para investigar processos relacionados à formação e à evolução do planeta e de seus satélites naturais.

Tianwen-4 também poderá explorar Urano

Além do pouso em Calisto, o projeto chinês considera enviar uma sonda para um sobrevoo de Urano. Caso essa etapa seja mantida, a espaçonave se separaria do conjunto antes da entrada em órbita de Júpiter.

A gravidade do planeta seria utilizada para impulsioná-la em direção a Urano, com chegada prevista para 2045. No entanto, a participação dessa sonda ainda não está confirmada.

Até hoje, o planeta foi visitado apenas uma vez por uma espaçonave: a Voyager 2, da Nasa, em 1986.

O que é o programa espacial Tianwen?

A Tianwen-4 integra uma série de missões chinesas destinadas à exploração de outros corpos do Sistema Solar. A primeira, Tianwen-1, foi lançada em 2020 e permitiu que a China realizasse seu primeiro pouso bem-sucedido em Marte, em 2021, com o rover Zhurong.

A Tianwen-2, lançada em 2025, tem como objetivo visitar um asteroide e trazer amostras à Terra. Já a Tianwen-3, prevista para 2028, pretende realizar uma operação inédita de coleta e retorno de amostras da superfície de Marte.

Com a Tianwen-4, o programa chinês ampliará suas operações para o sistema de Júpiter.

Missão chinesa vai complementar pesquisas da Nasa e da ESA

A exploração de Calisto também poderá contribuir para estudos conduzidos por outras agências espaciais.

A missão Europa Clipper, da Nasa, tem como principal objetivo investigar Europa, uma das luas geladas de Júpiter. Já a Juice, da Agência Espacial Europeia (ESA), estudará Europa, Ganimedes e Calisto, com previsão de entrar em órbita de Ganimedes.

A Tianwen-4 terá um diferencial: a tentativa de realizar um pouso diretamente na superfície de Calisto. Caso seja bem-sucedida, a operação permitirá estudar a lua de uma perspectiva diferente daquela oferecida pelas sondas orbitais.