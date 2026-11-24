Uma vacina terapêutica contra o câncer busca fazer com que o sistema imunológico reconheça e ataque células do tumor. A estratégia pode ser usada como parte do tratamento ou, após a retirada do tumor, para tentar reduzir o risco de a doença voltar. É essa abordagem que o Ministério da Saúde espera avaliar em pacientes brasileiros no primeiro semestre de 2027, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Como as vacinas ajudam o corpo a reconhecer o câncer?

Células cancerígenas podem escapar da vigilância do sistema imunológico. Uma forma de ajudá-lo a reconhecer essas células é apresentar às defesas do organismo fragmentos de proteínas que servem de alvo no tumor. Esses fragmentos, chamados antígenos, estimulam uma resposta imune contra células que carregam os mesmos sinais.

A escolha do alvo depende da vacina. Algumas miram uma proteína encontrada em células cancerígenas de vários pacientes. Outras são personalizadas a partir das alterações identificadas no tumor de cada pessoa. Na abordagem com RNA mensageiro, a vacina leva instruções para que células do próprio organismo produzam temporariamente fragmentos que o sistema imunológico possa aprender a reconhecer.

A vacina contra o HPV, oferecida pelo SUS, protege contra tipos do papilomavírus humano associados a cânceres como o do colo do útero. Já as vacinas terapêuticas são desenvolvidas para pessoas que receberam um diagnóstico de câncer, inclusive pacientes em remissão.

O que o Brasil pretende testar?

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a previsão do estudo na segunda-feira, 23, durante visita à Embaixada do Brasil em Londres. Parte do desenvolvimento está a cargo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa reúne também o A.C. Camargo Cancer Center e outras instituições brasileiras ligadas à Aliança Brasileira de Pesquisa em Câncer. O ministério ainda não informou qual vacina será avaliada nem para qual tipo de câncer.

No Reino Unido, Oxford pesquisa vacinas para pessoas com risco de desenvolver câncer de pulmão de células não pequenas ou de voltar a ter a doença. A universidade também estuda uma vacina para pacientes com adenocarcinoma de esôfago que pode ser removido por cirurgia. Outra linha de pesquisa investiga a prevenção de tumores em pessoas com síndrome de Lynch, condição hereditária que aumenta o risco de alguns tipos de câncer.

O que os estudos em pacientes já mostraram?

Em um estudo de fase 3 com pacientes com leucemia mieloide aguda em remissão e sem indicação de transplante, a vacina galinpepimut-S, ou GPS, reduziu em 41% o risco de morte na comparação com o melhor tratamento disponível, segundo a farmacêutica SELLAS, responsável pelo ensaio. A sobrevida mediana foi de 24 meses no grupo da vacina e de 14,7 meses no grupo de comparação. A dose tem como alvo a proteína WT1.

Para o melanoma, Moderna e Merck pesquisam uma vacina de RNA mensageiro feita sob medida para cada paciente e aplicada em combinação com o pembrolizumabe, um medicamento de imunoterapia. Em um estudo de fase 2b com pacientes que passaram por cirurgia para retirar o tumor, a combinação reduziu em 49% o risco de recidiva ou morte em cerca de cinco anos, na comparação com o uso isolado do medicamento. Em um ensaio separado, de fase 3, as empresas anunciaram que a combinação também aumentou o tempo sem retorno da doença e o tempo sem metástase à distância.