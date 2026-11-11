Mais de 200 milhões de adultos têm diabetes e não sabem, diz estudo

Cerca de 252 milhões de adultos vivem com diabetes sem saber que têm a doença, segundo estimativas da Federação Internacional de Diabetes (IDF). O número representa aproximadamente 43% dos 589 milhões de adultos que vivem com a condição no mundo.

Os dados fazem parte da 11ª edição do Atlas do Diabetes da IDF, que reúne estimativas sobre a doença em diferentes países. Segundo a federação, quase nove em cada dez pessoas com diabetes sem diagnóstico vivem em países de baixa e média renda.

Além dos dados globais, uma nova pesquisa encomendada pela IDF investigou como adultos com fatores de risco para diabetes tipo 2 percebem a própria possibilidade de desenvolver a doença e quais dificuldades enfrentam para realizar exames.

O levantamento, divulgado nesta terça-feira, 10, quatro dias antes do Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, foi conduzido pela Global Health Strategies em seis países, incluindo o Brasil.

Foram entrevistados 2.411 adultos de 25 a 64 anos no Brasil, na Índia, no Quênia, na Arábia Saudita, na Espanha e nos Estados Unidos. Todos apresentavam fatores de risco conhecidos, mas não tinham diagnóstico de diabetes.

O que o estudo mostrou?

A pesquisa identificou uma diferença entre reconhecer a importância dos exames e compreender o próprio risco de desenvolver a doença. Embora 84% dos entrevistados considerassem importante realizar uma avaliação, apenas 15% acreditavam ter probabilidade de desenvolver diabetes.

Outro resultado mostrou que 67% acreditavam incorretamente que pessoas com pré-diabetes geralmente apresentam sintomas perceptíveis.

O pré-diabetes é uma condição associada ao risco de desenvolver diabetes tipo 2 e pode não provocar sinais aparentes. Segundo a IDF, essa percepção equivocada pode dificultar a identificação de pessoas que precisam de avaliação.

Medo, custo e dificuldade de acesso são barreiras

Além da percepção sobre o risco individual, o levantamento identificou obstáculos que dificultam a procura por atendimento. Entre as principais barreiras apontadas pelos participantes estavam:

28%: medo do resultado;

26%: custo da avaliação;

20%: dificuldade para conseguir uma consulta;

17%: falta de tempo.

Quase metade dos entrevistados (43%) também afirmou não se sentir confiante para agendar uma avaliação de risco de diabetes.

No Brasil, 78% disseram que pretendiam fazer uma avaliação nos seis meses seguintes, a maior proporção entre os países pesquisados. Apesar disso, 28% dos participantes brasileiros apontaram a dificuldade para conseguir uma consulta em uma unidade de saúde como um obstáculo.

Quais fatores aumentam o risco de diabetes tipo 2?

O diabetes tipo 2 está associado a fatores como excesso de peso, sedentarismo e alimentação inadequada.

A pesquisa mostra que muitos adultos não reconhecem a relação entre esses fatores e o desenvolvimento da doença. O desconhecimento pode contribuir para que pessoas em risco não procurem avaliações, sobretudo quando não apresentam sintomas.

A IDF destaca ainda que reconhecer o diabetes como um problema de saúde pública não significa necessariamente compreender o risco individual.

A federação também aponta que a maior parte dos casos não diagnosticados ocorre em países de baixa e média renda, que concentram quase 90% das pessoas com diabetes sem diagnóstico.

Diabetes pode atingir 1,3 bilhão de pessoas até 2050

Além do elevado número de casos sem diagnóstico, as estimativas apontam para um crescimento da doença nas próximas décadas.

Um estudo publicado na revista científica The Lancet estima que 1,3 bilhão de pessoas poderão viver com diabetes até 2050, o equivalente a aproximadamente 13% da população mundial.

O impacto também se reflete nos sistemas de saúde. De acordo com a IDF, os gastos anuais relacionados à doença chegam a US$ 1 trilhão, cerca de 12% das despesas globais com saúde.

A federação estima ainda que o diabetes esteja associado a 3,4 milhões de mortes por ano.

O que falta para atingir a meta da OMS até 2030?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a meta de que 80% das pessoas com diabetes recebam diagnóstico até 2030. Atualmente, segundo estimativas da IDF, apenas 57% sabem que têm a doença.

Uma análise preliminar da federação indica que seriam necessários aproximadamente 134 milhões de diagnósticos adicionais para alcançar a meta, o equivalente a cerca de 89 mil diagnósticos por dia até o fim de 2030.

Para ampliar o acesso, a pesquisa identificou medidas que poderiam facilitar a realização de avaliações. Entre os entrevistados, 46% gostariam de encontrar testes sem agendamento em farmácias ou supermercados.

Outros 45% demonstraram interesse em atividades comunitárias de conscientização, enquanto 38% gostariam de ter acesso a consultas à noite ou nos fins de semana.

A federação defende que os sistemas de saúde facilitem a identificação das pessoas em risco e ampliem o acesso aos exames e ao acompanhamento médico.