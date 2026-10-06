7 tipos de câncer crescem mais rápido entre jovens, aponta pesquisa; veja quais

Os casos de alguns tipos de câncer estão aumentando mais rapidamente entre pessoas com menos de 50 anos. Uma análise internacional identificou crescimento significativo de tumores de início precoce na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Holanda.

Na Inglaterra, por exemplo, a incidência de câncer de próstata entre homens dessa faixa etária mais que triplicou desde 2001. Também houve aumentos expressivos nos diagnósticos de câncer de intestino, rim e útero. O levantamento foi realizado pelo Fundo Mundial para Pesquisa do Câncer (WCRF) a partir de dados oficiais dos três países.

Embora a incidência de câncer esteja aumentando em diferentes faixas etárias, os pesquisadores observaram que o crescimento dos casos de início precoce tem ocorrido em ritmo maior. A análise indica que diferentes fatores podem estar envolvidos, mas ainda não há uma explicação única para o fenômeno.

Quais cânceres aumentaram?

Na Inglaterra, foram analisados 12 tipos de câncer. Entre homens com menos de 50 anos, a incidência de câncer de próstata passou de 1 caso por 100 mil pessoas em 2001 para 3,6 por 100 mil em 2023.

No câncer de intestino, a taxa subiu de 3,9 para 8,4 casos por 100 mil no mesmo período. Os cânceres de útero e rim também mais que dobraram entre pessoas abaixo dos 50 anos. Em 2023, as taxas chegaram a 3,9 e 3 casos por 100 mil, respectivamente.

Também foram registrados aumentos nos tumores de mama, pâncreas e fígado. Entre mulheres com menos de 50 anos, a incidência de câncer de mama passou de 42 para 47,5 casos por 100 mil.

Apesar da tendência, o câncer continua sendo muito mais frequente entre pessoas mais velhas. A idade mediana no momento do diagnóstico permanece acima dos 60 anos.

Tendência também aparece nos EUA

O crescimento não ficou restrito à Inglaterra. Nos Estados Unidos, dados oficiais desde 2000 mostram que a incidência de câncer renal entre menores de 50 anos mais que dobrou. A taxa passou de 2,5 casos por 100 mil pessoas em 2000 para 5,3 por 100 mil em 2023.

Os cânceres de intestino, útero e pâncreas cresceram mais de 50% no período. O câncer de mama apresentou aumento de aproximadamente 20%. Na Holanda, os pesquisadores encontraram aumentos significativos nos casos de início precoce de câncer de intestino, rim, fígado e colo do útero.

Uma tendência diferente apareceu no câncer de pulmão. A incidência entre menores de 50 anos caiu nos três países analisados. Os pesquisadores relacionam a redução à queda do tabagismo.

O que pode explicar o aumento?

Os cientistas ainda não conseguem apontar uma única causa para o crescimento dos diagnósticos entre adultos mais jovens. O WCRF destaca fatores como sobrepeso e obesidade, alimentação inadequada, sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo. Exposições ambientais, incluindo determinados poluentes e produtos químicos, também são investigadas.

Segundo a organização, cerca de 40% dos casos de câncer estão relacionados a fatores de risco considerados modificáveis. Isso, porém, não significa que esses fatores expliquem diretamente o crescimento observado entre menores de 50 anos.

Vanessa Gordon-Dseagu, gerente de tradução de pesquisa do WCRF, afirmou que ainda não se sabe completamente por que mais pessoas dessa faixa etária estão desenvolvendo a doença. Ao mesmo tempo, maior conhecimento sobre sinais e sintomas pode fazer com que mais pessoas procurem atendimento médico.

Avanços nos exames também permitem identificar tumores que anteriormente poderiam permanecer sem diagnóstico por mais tempo.

Câncer precoce ainda é incomum

Apesar do aumento, os pesquisadores ressaltam que desenvolver câncer antes dos 50 anos continua sendo relativamente incomum. Giota Mitrou, diretora executiva de pesquisa e políticas do WCRF, afirmou que as mudanças observadas entre gerações mais jovens precisam ser tratadas como prioridade para pesquisas e prevenção.

Novos estudos já procuram entender melhor o fenômeno. O King's College London anunciou uma pesquisa com 250 mil pessoas para investigar especificamente o crescimento do câncer de intestino entre adultos jovens. Os pesquisadores esperam descobrir quanto do crescimento está relacionado a mudanças na exposição a fatores de risco e quanto pode ser explicado por diagnósticos mais eficientes.