A Lua deve aparecer no horizonte leste no início da noite desta terça-feira, 24, e poderá ser vista a olho nu. A fase cheia ocorre às 11h53, no horário de Brasília, mas a melhor oportunidade para observar o satélite no Brasil será depois do pôr do sol.

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, e o Observatório Nacional (ON) classificam a Lua cheia de novembro como uma superlua. O satélite estará a 360.768 quilômetros da Terra no momento da fase cheia. A menor distância será atingida na quarta-feira, 25, às 18h02, cerca de 30 horas depois.

Que horas a superlua nasce em cada capital?

Para ver o fenômeno, basta procurar um local com vista livre para o horizonte leste. A observação pode ser feita sem telescópios ou binóculos. Confira os horários aproximados do nascer da Lua:

Recife (PE) — 17h33

— 17h33 Rio de Janeiro (RJ) — 18h41

— 18h41 Brasília (DF) — 18h44

— 18h44 São Paulo (SP) — 18h57

— 18h57 Porto Alegre (RS) — 19h34

Edifícios e árvores próximos à linha do horizonte ajudam a dar essa impressão. Segundo a Nasa, a ilusão lunar também ocorre em luas cheias comuns, independentemente da distância entre o satélite e a Terra. Ao nascer, a Lua também pode assumir tons amarelados ou avermelhados devido à passagem de sua luz pela atmosfera.

Por que a Lua cheia de novembro é uma superlua?

A órbita da Lua é alongada, por isso a distância entre o satélite e a Terra varia ao longo do mês. O ponto de maior aproximação recebe o nome de perigeu. Quando a fase cheia acontece perto desse ponto, o fenômeno é chamado de superlua.

O intervalo considerado para essa classificação depende do critério adotado. Algumas classificações exigem que a Lua cheia esteja a menos de 360 mil quilômetros da Terra. Outras consideram uma janela de até 12 horas antes ou depois do perigeu.

A Nasa considera superlua a fase cheia que ocorre quando a distância entre o satélite e a Terra está entre as 10% menores possíveis. A Lua de novembro se enquadra nesse critério. No momento da fase cheia, ela estará a mais de 360 mil quilômetros da Terra e a cerca de 30 horas do perigeu.

Quanto a superlua muda de tamanho e brilho?

Uma superlua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua cheia vista quando o satélite está no ponto mais distante da Terra. A diferença pode ser difícil de perceber a olho nu. A presença de nuvens e a iluminação urbana também influenciam a observação.

Quando será a próxima superlua?

A Lua cheia desta terça-feira abre uma sequência de três superluas consecutivas, segundo a Nasa. A próxima está prevista para 23 de dezembro, às 22h28, no horário de Brasília, quando o satélite estará a cerca de 356,7 mil quilômetros da Terra.

A Lua cheia de dezembro atende aos três critérios de classificação citados. A sequência termina em janeiro de 2027.