Ciência

IA encontra sinais 'invisíveis' de câncer de pâncreas até 3 anos antes do diagnóstico

Modelo alcançou sensibilidade de 73%, ante 39% dos radiologistas, ao identificar alterações sutis associadas à doença em tomografias

Câncer de pâncreas: inteligência artificial identificou alterações sutis que haviam passado despercebidas em avaliações radiológicas (Freepik)

Câncer de pâncreas: inteligência artificial identificou alterações sutis que haviam passado despercebidas em avaliações radiológicas (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 06h15.

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Um sistema de inteligência artificial conseguiu identificar sinais de câncer de pâncreas em tomografias consideradas normais por médicos especialistas. A tecnologia analisou exames realizados até cerca de três anos antes do diagnóstico e detectou alterações associadas à doença com antecedência média de 475 dias.

Chamado de REDMOD, o modelo analisa características do tecido pancreático que podem passar despercebidas na avaliação convencional das imagens. Em testes, apresentou sensibilidade de 73%, contra 39% dos radiologistas experientes.

Os resultados foram apresentados em um estudo publicado na revista científica Gut. Segundo os pesquisadores, a tecnologia poderá contribuir para o diagnóstico precoce da doença, mas ainda precisa passar por novas avaliações.

Como a inteligência artificial identificou o câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas costuma ser diagnosticado em estágios avançados. Isso ocorre porque a doença pode provocar poucos sintomas inicialmente e apresentar alterações difíceis de identificar em exames de imagem.

Para investigar formas de antecipar o diagnóstico, os cientistas desenvolveram o Modelo de Detecção Precoce Baseado em Radiômica (REDMOD). A ferramenta utiliza inteligência artificial para analisar padrões sutis na textura do tecido pancreático, por meio de uma técnica conhecida como radiômica.

O sistema também identifica automaticamente o pâncreas nas imagens, separando o órgão das estruturas próximas. Dessa forma, dispensa a delimitação manual feita por especialistas.

O que os testes revelaram sobre a detecção precoce?

Os pesquisadores analisaram tomografias de 219 pacientes que receberam diagnóstico de câncer de pâncreas após a realização dos exames. Na época, as imagens haviam sido avaliadas por radiologistas experientes, que não identificaram sinais da doença.

Entre os pacientes, 87 haviam realizado os exames de três a 12 meses antes do diagnóstico. Outros 76 fizeram as tomografias entre 12 e 24 meses antes, enquanto 56 passaram pelo procedimento com mais de dois anos de antecedência.

As imagens foram comparadas às de 1.243 pessoas que permaneceram sem diagnóstico de câncer pancreático durante o acompanhamento de até três anos.

O REDMOD identificou alterações associadas ao adenocarcinoma ductal pancreático, tipo mais comum da doença, mesmo em imagens anteriormente consideradas normais.

Nos exames realizados mais de dois anos antes do diagnóstico, a IA apresentou sensibilidade de 68%, enquanto os radiologistas alcançaram 23%.

IA identifica corretamente até 87,5% dos exames sem câncer

Além da capacidade de identificar sinais da doença, os pesquisadores avaliaram o desempenho do sistema em exames de pessoas sem câncer de pâncreas. Em um conjunto independente de 539 pacientes de diferentes hospitais, o REDMOD classificou corretamente pouco mais de 81% dos exames como negativos.

Em outra base de dados, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH), a ferramenta identificou corretamente 87,5% dos 80 exames sem câncer pancreático.

Os cientistas também verificaram a consistência das análises em tomografias realizadas nos mesmos pacientes em momentos diferentes. Nesses casos, o sistema apresentou resultados concordantes em 90% a 92% das avaliações.

Quando a IA poderá ser usada no diagnóstico do câncer?

Apesar dos resultados, o REDMOD ainda não está validado para utilização rotineira na prática médica. Os pesquisadores destacam a necessidade de estudos prospectivos, sobretudo entre pessoas com maior risco de desenvolver câncer de pâncreas.

Entre os grupos mencionados estão pacientes com perda de peso sem explicação e aqueles que receberam diagnóstico recente de diabetes. Outra limitação envolve a diversidade étnica dos participantes, considerada insuficiente para determinar o desempenho da tecnologia em diferentes populações.

Segundo os autores, os resultados indicam que a inteligência artificial pode ajudar a reconhecer alterações associadas ao câncer antes do aparecimento de sinais visíveis em exames convencionais.

No entanto, a pesquisa não demonstrou que o uso do REDMOD aumenta a sobrevida dos pacientes. Essa possibilidade dependerá de novos estudos que confirmem sua utilidade clínica.

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