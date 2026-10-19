Câncer aumenta entre pessoas com menos de 50 anos; entenda o que pode explicar a alta

Os casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram nas últimas duas décadas, segundo uma análise divulgada pelo World Cancer Research Fund (WCRF). O levantamento identificou crescimento na incidência de diferentes tipos de tumores em três países e aponta possíveis fatores associados à tendência.

O relatório reuniu pesquisas sobre 12 tipos de câncer e analisou dados dos Estados Unidos e da Holanda entre 2000 e 2023, além de informações da Inglaterra entre 2001 e 2023.

Entre os resultados, o câncer colorretal, que afeta o intestino grosso e o reto, apresentou aumento entre homens e mulheres nos três países. Também foram observadas altas nos casos de câncer de rim e fígado.

Apesar do crescimento, os pesquisadores ressaltam que o câncer continua sendo mais frequente em pessoas de idade avançada, que permanece como um dos principais fatores de risco para a doença.

Quais tipos de câncer estão aumentando entre os jovens?

A análise identificou diferenças nos tipos de câncer que apresentaram crescimento de acordo com o país e o sexo dos pacientes. Nos Estados Unidos, houve aumento de casos de câncer colorretal, de rim e de fígado entre homens e mulheres. Ainda entre as mulheres, também cresceram os diagnósticos de câncer de mama, útero, pâncreas e estômago.

Na Inglaterra, o levantamento apontou aumento de câncer de mama, colo do útero, útero, pâncreas e estômago entre as pessoas do sexo feminino. Já em relação aos homens, foram registrados aumentos nos casos de câncer de pâncreas e próstata.

O câncer colorretal, de rim e de fígado também apresentou crescimento nos dois sexos na Inglaterra e na Holanda.

Os dados indicam que a tendência não ocorre de maneira uniforme: determinados tumores registraram aumentos em grupos específicos, enquanto outros não apresentaram o mesmo comportamento.

Por que os casos de câncer estão aumentando antes dos 50 anos?

Segundo o World Cancer Research Fund, não existe uma explicação única para o crescimento dos diagnósticos de câncer em adultos mais jovens. Uma das hipóteses envolve mudanças nos hábitos de vida, como a redução da atividade física e o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, fatores que podem contribuir para o sobrepeso e a obesidade.

O excesso de peso está associado a um risco maior de desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade entre adultos dobrou desde a década de 1990 e quadruplicou entre adolescentes. Atualmente, uma em cada oito pessoas no mundo vive com obesidade.

Outros fatores de risco conhecidos para o câncer incluem tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e exposição excessiva à radiação ultravioleta.

O relatório também chama a atenção para a percepção de que o câncer é uma doença exclusiva de pessoas mais velhas. Essa associação pode fazer com que adultos jovens não reconheçam sinais de alerta ou demorem a procurar atendimento médico.

No entanto, a demora na busca por atendimento não explica, por si só, o aumento da incidência da doença. A investigação das possíveis causas exige considerar diferentes fatores ambientais, comportamentais e biológicos.

O câncer está se tornando mais comum entre os jovens?

Embora alguns tipos de câncer estejam aumentando entre pessoas com menos de 50 anos, isso não significa que a doença tenha se tornado mais frequente nessa faixa etária do que entre os idosos.

A idade continua sendo um dos principais fatores de risco para o câncer, e a maior parte dos diagnósticos ocorre em pessoas mais velhas.

O que os dados mostram é uma mudança na frequência de determinados tumores entre adultos jovens, incluindo alguns que historicamente eram menos comuns nessa população.

Também é importante distinguir o aumento da incidência, que corresponde ao número de novos casos, de mudanças na mortalidade ou nas chances de sobrevivência. O levantamento apresentado pelo WCRF trata das tendências de novos diagnósticos.

Como reduzir o risco de desenvolver câncer?

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) recomenda medidas de prevenção que podem ajudar a reduzir o risco de câncer e de outras doenças crônicas. Entre as principais orientações estão:

Não fumar e evitar a exposição ao tabaco.

Reduzir ou evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente e buscar um peso saudável.

Manter a vacinação em dia, incluindo as vacinas contra o HPV e a hepatite B, que ajudam a prevenir determinados tipos de câncer.

Participar dos programas de rastreamento indicados para a faixa etária e o histórico de saúde, conforme orientação médica.

Procurar avaliação médica diante de sintomas persistentes ou alterações incomuns.

O diagnóstico precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento de diferentes tipos de câncer. Por isso, conhecer os fatores de risco e seguir as recomendações de acompanhamento médico continua sendo importante, inclusive antes dos 50 anos.