Câncer colorretal em jovens: 8 em cada 10 casos não tinham histórico familiar; veja os sintomas

O câncer colorretal pode atingir adolescentes e jovens mesmo sem casos conhecidos da doença na família. Dados de uma pesquisa disponibilizada na plataforma oficial da Conferência Nacional de 2026 da Academia Americana de Pediatria (AAP) mostram que 8 em cada 10 pacientes não tinham histórico familiar de primeiro ou segundo grau.

O levantamento avaliou prontuários de 84 pacientes com até 21 anos diagnosticados com câncer colorretal entre 2012 e 2023. Mais da metade tinha menos de 18 anos no momento do diagnóstico. A maioria também apresentava a doença em estágios III ou IV, quando o câncer já está localmente avançado ou apresenta metástase.

Câncer avançado entre jovens

Os pesquisadores identificaram uma alta frequência de características consideradas agressivas nos tumores analisados. Além disso, mais de um terço dos pacientes apresentou recidiva, quando a doença retorna após o tratamento. Quase metade morreu em decorrência do câncer.

Os pesquisadores, porém, não conseguiram determinar se esses resultados estavam relacionados principalmente à demora no diagnóstico ou às características biológicas dos tumores.

Segundo Erica Arnold, pesquisadora em oncologia cirúrgica pediátrica no Nationwide Children’s Hospital e coautora do estudo, a combinação entre doença avançada e características histológicas agressivas esteve associada aos piores desfechos observados.

Quais são os principais sintomas do câncer colorretal?

Outro ponto analisado foram os sintomas apresentados por adolescentes e jovens antes do diagnóstico. Os sinais mais frequentes entre os pacientes foram:

sangramento pelo reto;

emagrecimento sem causa aparente;

mudanças no funcionamento do intestino;

dores na região abdominal ou nas costas.

Esses sintomas também podem ocorrer em adultos com câncer colorretal. Em pessoas mais jovens, entretanto, podem não ser inicialmente associados à doença porque esse tipo de câncer ainda é relativamente raro nessa faixa etária.

No grupo analisado, o intervalo médio entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico foi de três meses.

Maioria não tinha histórico familiar

Apenas 20% dos pacientes analisados tinham histórico de câncer colorretal em parentes de primeiro ou segundo grau. O resultado mostra que, dentro do grupo estudado, a ausência de antecedentes familiares foi predominante.

Por isso, os pesquisadores defendem que a possibilidade da doença também seja considerada em pacientes jovens com sintomas compatíveis, mesmo quando não existem casos conhecidos na família.

A atenção deve ser maior quando diferentes sinais aparecem simultaneamente ou persistem.

Diagnóstico precoce é desafio

Sintomas como dor abdominal e alterações intestinais podem estar relacionados a diferentes condições de saúde, o que torna a investigação em pacientes jovens mais complexa.

Os pesquisadores destacam que ter esses sintomas não significa necessariamente ter câncer colorretal. Quando os sinais persistem ou aparecem em conjunto, entretanto, uma avaliação médica pode ser necessária para investigar a causa e descartar diferentes doenças.

A colonoscopia está entre os exames que podem ser utilizados durante a investigação do câncer colorretal, conforme avaliação médica.

Para os autores, reconhecer os sinais e investigar rapidamente casos suspeitos ganha importância diante da ocorrência da doença em pacientes cada vez mais jovens.