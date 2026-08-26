Ciência

Estados Unidos aprovam novo remédio para câncer de pâncreas avançado

Medicamento em comprimidos aumentou para mais de 13 meses a sobrevida de metade dos pacientes em ensaio clínico, o dobro do registrado com quimioterapia convencional

Câncer de pâncreas: tratamento usa uma nova molécula, a daraxonrasib (JHVEPhoto/Getty Images)

Câncer de pâncreas: tratamento usa uma nova molécula, a daraxonrasib (JHVEPhoto/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17h13.

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A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou, nesta quarta-feira, 26, um novo tratamento contra o câncer de pâncreas. Desenvolvido pela startup americana Revolution Medicines, o Rasonque dobrou a sobrevida dos pacientes em um ensaio clínico.

O medicamento, em comprimidos, é indicado para pacientes com uma forma agressiva e frequente da doença que já tenham passado por tratamento ou não possam receber quimioterapia combinada.

O tratamento usa uma nova molécula, a daraxonrasib, que se mostrou mais eficaz do que a quimioterapia convencional no estudo.

Metade dos pacientes que receberam o medicamento sobreviveu por mais de 13 meses, o dobro do registrado no grupo submetido à quimioterapia.

Por mais que não seja uma cura, a aprovação representa um avanço no tratamento do câncer de pâncreas, uma das formas mais letais da doença. Segundo a FDA, os resultados também podem contribuir para o desenvolvimento de tratamentos contra outros tipos de câncer, já que a molécula atua sobre uma proteína presente em diferentes tumores.

"A autorização oferece uma nova opção essencial aos pacientes que enfrentam um câncer extremamente grave e historicamente difícil de tratar", disse Kyle Diamantas, funcionário da FDA, em comunicado.

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