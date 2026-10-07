Câncer de pâncreas dribla remédio que fez médicos chorarem; entenda

Um novo medicamento contra o câncer de pâncreas chamou atenção ao dobrar a sobrevida mediana de pacientes em um estudo de fase 3. Os resultados provocaram aplausos de pé e fizeram médicos chorarem durante um congresso de oncologia nos Estados Unidos.

Meses depois, pesquisadores começam a entender como alguns tumores conseguem escapar do tratamento. O daraxonrasib age sobre proteínas da família RAS, que inclui o KRAS, frequentemente alterado no câncer de pâncreas.

Agora, um estudo publicado em agosto na revista científica Nature Medicine identificou diferentes mecanismos que podem tornar o tumor resistente ao medicamento. A estratégia mais frequente foi aumentar o número de cópias do próprio gene KRAS mutado. A alteração apareceu em cerca de um terço dos pacientes analisados.

Com mais cópias, o tumor aumenta a quantidade do alvo que precisa ser bloqueado, dificultando o controle da doença.

Como o remédio dobrou sobrevida

O daraxonrasib ganhou destaque em junho, durante o congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), em Chicago. Resultados finais de um estudo de fase 3 mostraram que pacientes com câncer de pâncreas metastático que já não respondiam à quimioterapia tiveram sobrevida mediana de 13,2 meses com o medicamento.

Entre aqueles submetidos a um novo ciclo de quimioterapia, a mediana foi de 6,6 meses. A apresentação terminou com a plateia de pé e médicos chorando. O tempo até a doença voltar a avançar também aumentou, de 3,5 para 7,3 meses.

Apesar do avanço, o resultado mostrou que o controle da doença não era permanente.

Como funciona o daraxonrasib?

Em mais de 90% dos tumores de pâncreas, o KRAS aparece mutado. A proteína passa a enviar continuamente sinais que estimulam as células cancerosas a crescer e invadir outros tecidos.

Durante décadas, suas características tornaram o KRAS um alvo difícil para medicamentos. O daraxonrasib contorna esse obstáculo ao se ligar à ciclofilina A, outra proteína presente na célula.

Esse conjunto consegue alcançar o KRAS e bloquear sua atividade.

Como o câncer de pâncreas dribla o medicamento?

Para investigar a resistência, pesquisadores do Dana-Farber Cancer Institute e da Revolution Medicines analisaram o sangue de 44 pacientes antes do tratamento e novamente quando a doença voltou a avançar.

Os cientistas buscaram fragmentos de DNA liberados pelos tumores na circulação. Em mais da metade dos casos, encontraram alterações relacionadas ao sistema de sinalização RAS.

A mais frequente foi a multiplicação das cópias do KRAS mutado. Em vez de modificar o alvo para impedir a ação do medicamento, o tumor aumentou sua quantidade.

Um dos casos mostra a dimensão dessa mudança. Uma metástase no fígado diminuiu de 45 para 25 milímetros antes de voltar a crescer. Uma biópsia encontrou 17 cópias do gene KRAS, enquanto o normal são duas.

Tumores encontram outras rotas

A multiplicação do KRAS não explicou todos os casos. Alguns tumores passaram a utilizar outras vias celulares para manter os sinais de crescimento. Também foram observadas alterações nas estruturas da superfície das células que recebem esses estímulos.

Em laboratório, os pesquisadores identificaram ainda a ativação do gene MYC, capaz de manter a multiplicação celular sem depender do KRAS. Em aproximadamente quatro de cada dez pacientes, porém, a análise sanguínea não encontrou uma alteração genética que explicasse a resistência.

Os pesquisadores consideram a possibilidade de mudanças no comportamento das células, mas ressaltam uma limitação: o exame detecta apenas o DNA que o tumor libera na circulação.

O que acontece com as células sobreviventes?

Outra pesquisa, ainda sem publicação em revista científica, tenta descobrir o que acontece com as células que permanecem após o tratamento. Resultados preliminares apresentados em um congresso sobre câncer de pâncreas envolveram 66 pacientes, submetidos a biópsias em diferentes momentos.

Após duas semanas de tratamento, cerca de metade das células cancerosas havia desaparecido. As sobreviventes pareciam menos agressivas e mais semelhantes àquelas que respondem à quimioterapia.

O achado levanta a hipótese de que o daraxonrasib funcione melhor associado à quimioterapia, possibilidade que ainda precisa ser testada.

Combinação pode atrasar resistência

Experimentos com células cultivadas e camundongos também testaram o daraxonrasib associado a outros medicamentos. Em alguns casos, a resistência demorou mais para aparecer ou não surgiu.

Uma resposta sobre o efeito dessa estratégia em pacientes poderá vir do RASolute 303, estudo que deve acompanhar cerca de 900 pessoas com câncer de pâncreas metastático.

Os participantes serão divididos em três grupos: daraxonrasib, daraxonrasib combinado à quimioterapia ou apenas quimioterapia. O objetivo é descobrir se usar o medicamento desde o início pode aumentar a sobrevida e retardar a progressão da doença.

Testes menores anteriores mostraram redução dos tumores em quase metade dos pacientes tratados apenas com o comprimido e em mais da metade daqueles que receberam a combinação.